Cane sano viene soppresso | doveva essere sepolto insieme alla sua padrona defunta

(Di giovedì 23 maggio 2019) Pina Francone L'assurda vicenda a Richmond, Usa: un cagnolino in ottima salute è stato ucciso per finire nella tomba della sua proprietaria deceduta Nel suo testamento aveva scritto di volersepoltaal suoe allora quando è morta il suo ultimo desiderio è stato accontentato. Il suo fido compagno di vita, nonostante godesse di ottima salute, è statopersua deceduta proprietaria. Una vicenda folle e assurda, che arriva da Richmond (Virginia, Usa) e che fa gridare all'orrore gli animalisti, ma non solo a loro. Shih Tzu Emma, questo il nome dell'animale, così come scrive TgCom24, è stato ammazzato per un capriccio e inutile è stato il tentativo del Chesterfield County Animal Service - il rifugio per animali dove ilera stato portato – di fermare l'eutanasia "canina" e di proporre, invece, di darla in adozione. A ...

