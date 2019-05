Angelucci | prendono fuoco bus elettrici appena revisionati | tempo 5S a Roma è finito

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019)– “Questa mattina un autobus elettrico della linea 119 inaugurato ed entrato in funzione solo 10 giorni fa ha preso. Non si capisce come sia possibile. Ormaie’ diventata il termine di paragone quando si devono descrivere trasporti terribili”. Lo dichiara in una nota Mariano, vice segretario Pd. “Scale mobili delle stazioni metro rotte da mesi, autobus acquistati usati che non possono circolare, fantomatici progetti di funivie, ciclabili che ancora da inaugurare sembrano piscine. In tutto questo non una parola della sindaca Raggi e dell’assessore Meleo che e’ totalmente scomparsa. Una vergogna senza fine che penalizza e umilia i cittadinini e i dipendenti costretti a lavorare in queste condizioni.non si merita questo. Ildel M5S in questa citta’ e’”. L'articolo: ...