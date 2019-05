Ambiente | ISPRA | prevista una riduzione delle emissioni di gas serra

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Nel primo trimestre del 2019 la stima tendenzialedei gasprevede un decremento rispetto all’anno precedente, pari allo -0,4% a fronte di una crescita del PIL pari a 0,1%“: lo spiega(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in una nota. “Si conferma in generale il disaccoppiamento tra l’andamentoe la tendenza dell’indice economico e ad un incremento del PIL è associato unadi gas. Lasegnalata è principalmente dovuta al decremento dei consumi di gas registrato nel settore domestico (-3.0%) e nel settore trasporti (-0.6%) mentre risulta in crescita il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico (2.7%).” L'articolounadi gasMeteo Web.

2dayagricoltura : RT @ISPRA_Press: Approvato dal #Consiglio dei #Ministri su proposta del presidente @GiuseppeConteIT e del @SergioCosta_min il regolamento s… - CittadinidiTwtt : RT @ARPALazio: #Ambiente, report quotidiano qualità #aria @roma e @RegioneLazio: #pm10 del 22/5/2019; nessuna centralina ha superato i limi… - LuceverdeRoma : RT @ARPALazio: #Ambiente, report quotidiano qualità #aria @roma e @RegioneLazio: #pm10 del 22/5/2019; nessuna centralina ha superato i limi… -