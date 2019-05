Per Mkhitaryan Arsenal niente EL | lo preoccupa la guerra tra Armenia e Azerbaigian

Il calciatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciPerà alla finale di Europa League Per ragioni di sicurezza : Il giocatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League contro il Chelsea, che si terrà mercoledì 29 maggio allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. Mkhitaryan è armeno e la decisione è stata presa dall’Arsenal per ragioni

Arsenal - Mkhitaryan non convocato Per la finale di Europa League in programma a Baku : il motivo è… politico : Il club inglese ha deciso di non convocare Mkhitaryan per il match di Baku contro il Chelsea per tutelare l’incolumità del proprio calciatore L’Arsenal ha annunciato che Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno, salterà la finale di Europa League in programma mercoledì 29 maggio a Baku, in Azerbaigian. LaPresse/PA Il motivo è prettamente politico e riguarda le tensioni scoppiate tra l’Armenia e l’Azerbaigian per ...

Tensioni Armenia-Azerbaijan - finale di Europa League a rischio Per Mkhitaryan : Mkhitaryan finale Europa League – L’Arsenal ha ammesso di essere «enormemente preoccupata» per la partecipazione di Henrik Mkhitaryan alla finale di Europa League contro il Chelsea, un confronto al quale il calciatore potrebbe non prendere parte a causa delle Tensioni tra l’Armenia – di cui Mkhitaryan è capitano – e l’Azerbaijan. Il calciatore – scrive […] L'articolo Tensioni Armenia-Azerbaijan, finale di Europa League a ...