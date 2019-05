Parma | il ds Faggiano | “Ounas e Gaetano ci interessano | in settimana ci incontreremo”

forzazzurri

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Mercato Napoli, il direttore sportivo delconferma l’Interesse per Ounas eMercato Napoli, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle possibili trattative con la compagine partenopea. Queste le sue dichiarazioni. Le parole del direttore sportivo del“Con il Napoli abbiamo molte “trattative” in mente. Sicuramente parleremo di Inglese, ma a 25 milioni di euro non ci sono le condizioni per riscattarlo. Non è una cosa possibile per un club come il. Ounas e Gateano? Sono due profili che ci, ma conio Napoli non abbiamo ancora parlato. Ci incontreremoprossima per discutere di questo e anche del riscatto di Sepe. Grassi? l’infortunio ovviamente Elo ha penalizzato, ma qui può trovare molta ...

