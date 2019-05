MotoGp – Jorge Lorenzo in difficoltà con la Honda? Puig vede il bicchiere mezzo pieno

MotoGp – Jorge Lorenzo e quel ‘timido’ desiderio : “Honda - spero un giorno di…” [FOTO] : Jorge Lorenzo vuole fare breccia nel cuore della Honda: il post social del maiorchino è… tenero La nuova avventura di Jorge Lorenzo in Honda non è iniziata proprio col piede giusto: il pilota maiorchino non è ancora riuscito a trovare la confidenza giusta in sella alla sua nuova moto e questo gli impedisce di competere con i migliori. Non è ancora arrivato un buon risultato per Jorge Lorenzo, che durante il weekend di gara di Le Mans ...

MotoGp - Jorge Lorenzo sorride a metà : “abbiamo fatto progressi - ma la Honda è complicata. Marquez? Veloce - ma la guida da 7 anni” : Jorge Lorenzo sorride a metà dopo l’11° posto di Le Mans: posizione non di certo ideale, ma dal tracciato francese arrivano segnali positivi nonostante le solite difficoltà nel guidare la Honda L’11° posto ottenuto a Le Mans è il miglior risultato di Jorge Lorenzo nelle prime gare stagionali. Una posizione che di certo non è ideale ad un 5 volte campione del mondo, ma che sembra aver dato qualche segnale positivo al pilota ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Francia : “Miglior risultato dell’anno - sto trovando il feeling con Honda” : Jorge Lorenzo sta risalendo pian piano la china e si è messo in luce durante le qualifiche del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo domani scatterà dalla terza fila e sembra essere molto soddisfatto visto che questo è il suo miglior piazzamento in griglia da quando è in Honda: “Nella Q2 ho scelto inizialmente la gomma morbida dietro ma era lo pneumatico sbagliato perché la pista non teneva il grip. Sono in terza ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Francia 2019 : “Ho compiuto un passo in avanti - provato una nuova ergonomia” : Jorge Lorenzo sembra essere risorto dalle sue stesse ceneri in occasione delle prove libere del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha incominciato la stagione in sordina, il cambio di scuderia lo ha messo in crisi e ha faticato a prendere le misure alla nuova Honda ma pian piano il 32enne sembra avere trovato la giusta confidenza con la moto giapponese. I primi risultati concreti si sono visti proprio durante questo ...

MotoGp - il riscatto di Jorge Lorenzo : “finalmente siamo migliorati - è stato difficile trovare le motivazioni” : Il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di prove libere, esprimendo la propria soddisfazione per questo risultato Ottimi risultati per Jorge Lorenzo nelle prime due sessioni di prove libere a Le Mans, il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto le FP2 dimostrando di essere cresciuto rispetto a Jerez. AFP/LaPresse Una prestazione solida quella del maiorchino della Honda, che ai microfoni di Sky Sport MotoGp ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo si improvvisa pittore sotto la Tour Eiffel : l’opera d’arte del pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo ed il disegno sotto la Tour Eiffel: il maiorchino della Honda si improvvisa pittore alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per il Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2019: tanti piloti sono già in terra francese, per gli eventi pre-gara. Tra questi c’è Jorge Lorenzo, che oggi è stato protagonista ai piedi della Tour Eiffel per degli scatti e tanto divertimento. Il maiorchino della Honda si è ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Jorge Lorenzo refrattario ai cambiamenti. Scarsa adattabilità alla Honda - confronto con Marquez impietoso : Jorge Lorenzo si potrà discutere per mille ragioni ma su una è inattaccabile: non ha paura di rischiare e mettersi in gioco. Nel breve volgere di tre anni, infatti, ha salutato la Yamaha per raggiungere la Honda, con due stagioni in casa Ducati. Un vero e proprio “ottovolante” per il maiorchino che ha dovuto rivoluzionare il suo stile di guida ben due volte, con moto completamente diverse l’una dall’altra. Un azzardo che ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Le Mans con una marcia in più : “test produttivo a Jerez” : Jorge Lorenzo non demorde: le sensazioni del maiorchino della Honda alla vigilia del Gp di Francia Jorge Lorenzo non è ancora riuscito ad ottenere i risultati desiderati dopo il suo passaggio dalla Ducati alla Honda: il maiorchino deve ancora trovare la confidenza giusta con la sua nuova moto per poter lottare con i migliori e tutti in casa HRC sembrano fiduciosi e ottimisti. AFP/LaPresse Dopo il test di Jerez, nel quale la Honda ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo entra nel box Ducati : i frame dell’esilarante errore del maiorchino [FOTO] : I frame dell’errore di Jorge Lorenzo a Jerez de la Frontera: il maiorchino entra nel box Ducati invece che in quello Honda Durante il weekend di gara di Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo è stato protagonista di una simpatica gaffe: il maiorchino ha sbagliato infatti box, entrando in quello della Ducati, sua ex squadra, anzichè in quello Honda. Jorge Lorenzo ha poi ammesso di essersi confuso, ma solo dopo diversi giorni sui social ...

MotoGp – Test Jerez - Jorge Lorenzo ottimista nonostante le cadute : “sono dolorante - ma sto bene” : Due cadute ma sensazioni positive: Jorge Lorenzo ottimista dopo la sua giornata in pista ai Test di Jerez de la Frontera Si è tenuta ieri un’importante giornata di Test, a Jerez de la Frontera, per i piloti della MotoGp. Dopo aver disputato domenica il Gp di Spagna, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per Testare importanti novità e lavorare sodo con i loro team. AFP/LaPresse Giornata soddisfacente ma… dolorosa, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a pezzi dopo Jerez : “deluso e preoccupato. Risultato pessimo - non sono a mio agio” : Jorge Lorenzo deluso e preoccupato dopo il 12° posto ottenuto nella gara di Jerez: il pilota spagnolo non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Honda Mentre la Honda di Marc Marquez domina sul circuito di Jerez, quella di Jorge Lorenzo chiude la gara spagnola in 12ª posizione. Un Risultato pessimo per il pilota iberico che, nel post gara, non nasconde la sua preoccupazione per un feeling con la moto che stenta ad arrivare. ...

MotoGp - Claudio Domenicali distrugge Jorge Lorenzo : che attacco nei confronti dello spagnolo : Il CEO della Ducati ha parlato del pilota spagnolo, non risparmiandogli una velenosa frecciatina Il rapporto tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo è tutt’altro che idilliaco, a maggior ragione dopo l’addio dello spagnolo alla Ducati per trasferirsi alla Honda. AFP/LaPresse Il CEO del team di Borgo Panigale non ha lesinato una frecciatina nei confronti del rider maiorchino, classificatosi dietro Danilo Petrucci nelle qualifiche ...

MotoGp - Jorge Lorenzo compie 32 anni al GP di Spagna : gli auguri di Dorna in un video : La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

MotoGp - Jorge Lorenzo in cerca di certezze a Jerez : “fa molto caldo - dovrò migliorare ancora” : Jorge Lorenzo ha parlato a caldo dopo le prove libere del venerdì in quel di Jerez, il pilota della Ducati ha chiuso nono Jorge Lorenzo quest’oggi ha chiuso al nono posto le prove libere del venerdì in quel di Jerez. Il pilota della Ducati ancora fatica a trovare il feeling con la nuova moto, ma dei miglioramenti si stanno vedendo come rivelato anche da Lorenzo a Skysport: “Sono soddisfatto di quanto fatto, anche se oggi faceva ...