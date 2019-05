Istat taglia stime di crescita del Pil

Agenzia_Italia : #Istat: taglia stime crescita Pil a 0,3% nel 2019; tasso disoccupazione sale al 10,8% - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: #Istat: taglia stime crescita Pil a 0,3% nel 2019; tasso disoccupazione sale al 10,8% - paam1972 : #istat È finito il #boomeconomico -

"La decelerazione dei ritmi produttivi inciderebbe anche sul mercato del lavoro. Nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno precedente (+0,1%), mentre si registrerebbe un lieve aumento del tasso di disoccupazione (10,8%)". Sono le "prospettive per l'economia italiana" dell', che rivede in peggioramento ledi novembre: allora la disoccupazione era data al 10,2%.Nel 2018, 10,6% Nel 2019 è prevista unareale del Pil dello 0,3%, in deciso rallentamento sul 2018.(Di mercoledì 22 maggio 2019)