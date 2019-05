Giorgetti: "Così non si va avanti"

eziomauro : Decreto sicurezza bis, ancora liti nel governo. Conte al Quirinale. Giorgetti: 'Così non si può and… - RaiNews : Il sottosegretario della #Lega alla presidenza del Consiglio: non attacco #Conte, ma l'esecutivo ha senso se fa le… - DomenikoK : RT @Janphranko: @AzzolinaLucia @IoCivico la premiata ditta Salvini&Giorgetti, pensavano di essere più furbi del #M5S così hanno firmato il… -

"Non accuso nessuno, tantomeno il premier Conte, manon si può andare,senza affiatamento".A dirlo è il sottosegretario, numero due della Lega, alla Stampa Estera. "Se c'è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo". La stabilità è un valore "se non è immobilimo", spiega. E sottolinea: se non si fa l'autonomia la Lega "si spazientisce". Afferma che "oggi non ci sarà il CdM, ci sono incombenze tecniche". E in vista del voto:se "arriva il plebiscito", a Salvini spetta "un ruolo superiore".(Di mercoledì 22 maggio 2019)