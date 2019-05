Game Over Ouya! Sta per arrivare la fine della console che ha trasformato un sogno nel

I punti più controversi dell’ultima stagione di Game of Thrones secondo Zerocalcare : The post I punti più controversi dell’ultima stagione di Game of Thrones secondo Zerocalcare appeared first on Wired.

5 folli crossover tra Game of Thrones e altre serie che vorremmo vedere : Mancano un solo episodio alla fine di Game of Thrones, serie cult di genere fantasy che ha monopolizzato l’attenzione del pubblico televisivo con un’ultima stagione epica ora in onda su Sky Atlantic, e alcuni spettatori sentono già la mancanza di uno show che se ne va lasciando in eredità una manciata di spinoff – ovvero di serie costola – che si avventureranno tra le leggende dei luoghi fantastici in cui è ambientato Il trono di spade. ...

MythBusters : The Game è il gioco che mette alla prova la scienza realizzato in collaborazione con Discovery Channel : Lo sviluppatore Byte Barrel e i publisher Movie Games e PlayWay hanno da poco annunciato il loro nuovo gioco di simulazione MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator.Attraverso un comunicato stampa ufficiale, scopriamo che MythBusters: The Game è stato sviluppato in collaborazione con Discovery Channel, ed è basato e concesso in licenza sul popolare programma TV MythBusters, dove si mettono alla prova la scienza e varie teorie.Nella ...

Game Over per il servizio TIM MyNews - che sarà chiuso a fine giugno : TIM MyNews, app per seguire le ultime notizie direttamente dallo smartphone Android, chiuderà i battenti e non sarà più disponibile a partire dal prossimo 24 giugno. Dispiaciuti? L'articolo Game over per il servizio TIM MyNews, che sarà chiuso a fine giugno proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Primoz Roglic allunga in testa - Nibali a 39”. Dumoulin Game over : Primoz Roglic ha rafforzato la maglia rosa al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, una caduta a 6 km dal traguardo di Fascati ha spezzato il gruppo in più tronconi e solo lo sloveno è riuscito a rimanere davanti. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha guadagnato 18” su Vincenzo Nibali che è riuscito a limitare i danni, lo Squallo ora è a 41” dallo sloveno. Ha pagato dazio anche Simon Yates mentre Tom Dumoulin si è ...

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order è la nuova cover story di Game Informer : Più di un decennio fa, i giochi X-Men Legends e Marvel Ultimate Alliance hanno illuminato i nostri schermi di gioco, realizzando le fantasie degli appassionati di fumetti di tutto il mondo.Ora una partnership inaspettata tra Marvel Games, Nintendo e Koei Tecmo / Team Ninja sta riportando in vita Ultimate Alliance, con Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. La nuova uscita esclusiva per Switch arriverà il 19 luglio e Game Informer ha avuto ...

Avengers : EndGame - fan ricoverata per crisi di pianto! : Avengers: Endgame oltre a collezionare record e riconoscimenti in poche ore dall’uscita al cinema, ha anche avuto un impatto emotivo pazzesco sui fan dei Marvel Studios. Here’s your look at the Marvel Studios’ #AvengersEndgame inspired poster from artist @TomMiatke. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/KXlF0pPVbE — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 27, 2019 Avengers: Endgame il nuovo film dei Marvel Studios con un incasso ... Leggi ...

Avengers : EndGame - fan piange per tutto il film e viene ricoverata in ospedale : Dopo un fenomenale primo weekend al botteghino a livello mondiale, Avengers: Endgam e è diventato uno dei film di maggior successo finanziario mai realizzati. Apparentemente, l'epopea dei supereroi ...

Coreografia Inter-Juve - lo sfottò è clamoroso : “Champions - Game over” [FOTO e VIDEO] : 1/4 Foto Instagram ...

Fortnite : la tuta di Iron Man protagonista della nuova immagine relativa al crossover con Avengers : EndGame : Tramite un nuovo post su Twitter, Epic Games ha condiviso una nuova immagine relativa al crossover tra Fortnite ed Avengers: Endgame.Come riporta Fortniteintel, l'immagine in questione mostra Raptor mentre indossa i guanti di Iron Man, pronto ad alzarsi in volo e scatenare ondate di energia sui suoi sfortunati nemici. E' lecito immaginare che alla fine vedremo l'apparizione della tuta completa, anche se per ora tutte le immagini teaser hanno ...

Fortnite : nuova immagine teaser dell'evento crossover dedicato ad Avengers EndGame : L'evento crossover Fortnite X Avengers per l'arrivo di Endgame si sta avvicinando rapidamente ed Epic Games continua a mostrare i contenuti in arrivo, che stavolta coinvolgono Thor e la sua possente Stormbreaker.All'inizio di questa settimana, Epic Games ha ufficialmente rivelato l'imminente evento crossover Fortnite X Avengers. Non hanno rivelato alcun dettaglio importante dell'evento, ma hanno pubblicato un'immagine teaser insieme a una data ...