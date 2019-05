Di Maio smentisce un aumento della spesa pubblica per finanziare Quota 100 e RdC

Di Maio : "Lega pianifica crisi dopo il voto?"<br> Salvini smentisce : "Governo va avanti" : Il vicepremier Luigi Di Maio torna sul caso Siri dopo che il Carroccio ha fatto sapere che nonostante la richiesta di dimissioni arrivata dal presidente del Consiglio, il sottosegretario leghista indagato per corruzione non intende dimettersi. Lega: 'Siri non si dimette'. Di Maio: 'Tanto casino per una poltrona' La Lega fa muro, ma Di Mio non molla: "Voteremo a favore della ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono "defollowati" su Instagram | Il leghista smentisce : "Mai seguito" : "Di Maio su Instagram? Non l'ho mai seguito, Se ci sono giornalisti che vanno a vedere queste cose vuol dire che hanno tempo da perdere. Seguo la Pellegrini, la polizia di Stato, l'Avis", ha replicato il leader del Carroccio

CdM : Di Maio non c’è. Salvini : "Siri resta - no al Salva Roma". Ma il M5s smentisce lo stralcio : Consiglio dei ministri al via poco in serata a Palazzo Chigi. L’assente illustre è Luigi Di Maio, in rotta con l’alleato di governo per il caso Siri e che oggi ha attaccato Matteo Salvini anche sul 25 aprile. Lega invece al gran completo. Caso Siri, M5S torna all'attacco: 'Ecco 4 domande per la Lega' M5s ancora sul piede di guerra per il caso Siri, il sottosegretario ai Trasporti raggiunto da ...

Iva - Di Maio smentisce Tria : "No aumento con M5S al governo" : “Con questo governo non ci sarà nessun aumento dell’Iva, deve essere chiaro. Finché il M5S sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell’Iva, al contrario. L’obiettivo è ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese. Serve la volontà politica. Noi ce l’abbiamo. Mi auguro ce l’abbiano anche gli altri. Fermo restando che ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento”. Lo dice Luigi Di Maio. Segui su affaritaliani.it

Partito popolare europeo smentisce Di Maio : nessun contatto con lui né ci sarà : Il Ppe chiude la porta a un dialogo con il Movimento Cinque Stelle dopo le elezioni Europee. Lo fanno sapere fonti Popolari europee all'Agi, commentando le indiscrezioni pubblicate da La Stampa secondo cui il M5S sarebbe pronto ad aprire un dialogo con i Popolari dopo il voto di maggio. "Il signor Di Maio puo' dire quello che vuole - chiariscono le fonti - il Ppe non ha avuto contatti con lui e non lo fara'". Le fonti Popolari ricordano che ...

Stop al bonus baby sitter e asilo nido - Di Maio smentisce se stesso : MILANO - 'Smentisco questa notizia: il bonus baby-sitting con la legge di Bilancio è aumentato da 500 a 1.500 euro'. Le agenzie battono questa dichiarazione del ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...