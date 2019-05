Deborah torna in libertà Il pianto dopo l' omicidio | Non volevo | sono finita

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Stefano Vladovich Il pm: la ragazza ha agito per legittima difesa esasperata dalle continue violenze del padre Monterotondo (Roma) - Libera.Sciacquatori, la 19enne che ha ucciso il padre violento, è stata rimessa in. Il decreto del pm Filippo Guerra è stato notificato ieri mattina dalla Procura di Tivoli. La ragazza, arrestata domenicaore di interrogatorio, si è allontanata da Monterotondo. Fuori dal «circo mediatico» che ha preso d'assalto, da giorni, le case popolari di via Aldo Moro. «È dagli zii in Abruzzo» raccontano dei parenti nella zona di Monterotondo Scalo. Secondo gli accertamenti medico legali, a provocare la morte dell'ex pugile cocainomane e alcolista, la lama del coltello chepuntava sul padre per impedirgli di fare del male a lei e a sua madre. «Ha dato un pugno a mamma, poi l'ha afferrata per il collo. La voleva strozzare - ...

