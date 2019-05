wired

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Il ritiro sociale negli adolescenti” curato da Matteo Lancini per Raffaello Cortina Editore, overdose videoludiche, gioco d’azzardo, isolati sociali sulla scia degli hikikomori giapponesi: quanto, i nostri tempi, hanno influito e influiscono sulle modalità di comportamento e di relazione. Quanto, detto altrimenti, gli strumenti con cui dovremmo modificare la realtà hanno invece modificato noi? E, nel caso, siamo sicuri ci abbiano peggiorati? Alla questione, soprattutto circoscritta all’età adolescenziale, si dedicano Matteo Lancini e la Fondazione Minotauro da lui presieduta, un istituto di oltre 50 psicologi che da trent’anni svolge attività di ricerca, formazione e consultazione psicoterapeutica. Anche presidente dell’Agippsa, l’Associazione gruppi italiani di psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza, e docente presso il dipartimento di ...

micheleiurillo : Cyberbullismo, sexting e universi digitali: serve un approccio nuovo per interpretarli - MilanoCitExpo : Cyberbullismo, sexting e universi digitali: serve un approccio nuovo per interpretarli… - NewsTecnologia : Cyberbullismo, sexting e universi digitali: serve un approccio nuovo per interpretarli -