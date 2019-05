Mov5Stelle : A grande richiesta l’#AvantiTuttiTour arriva a Pavia venerdì 17 maggio. Ci saranno anche i candidati alle Amministr… - Linkiesta : 8,5 mld in più di spesa per interessi. 10% in meno per l'istruzione. Aumento della spesa per pensioni e sussidi. Ta… - TelevideoRai101 : Beni culturali, nomine Pompei e Appia -