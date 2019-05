Automobilismo | Mitteleuropean Race riporta le auto d' epoca in Friuli Venezia Giulia 3

Automobilismo : Mitteleuropean Race riporta le auto d'epoca in Friuli Venezia Giulia (2) : (AdnKronos) - Sabato 1° giugno la manifestazione entrerà nel vivo con partenza dei concorrenti da piazza della Borsa dalle 9.30 e arrivo alle 13 davanti al municipio di Grado. Gli equipaggi ripartiranno alle 14.30 per proseguire la competizione sulle strade della Regione passando per Aquileia, Stras