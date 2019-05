Stati Uniti contro l' aborto

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Oltre l’Alabama, che ha varato una legge iper-repressiva, anche altri diecidel Sud e dell’Ovest neglihanno votato o si apprestano a votare norme decisamente anti-abortiste e pve nei confronto delle donne e dei medici. Le leggi sull’negli USA sono di pertinenza deglie non del governo federale. Solo la Corte suprema può invalidare le leggi statali qualora le ritenga in contrasto con la Costituzione. Nel 1973 la storica sentenza Roe vs. Wade proclamava in nome del XIV Emendamento il diritto alla libera scelta di ciò che attiene alla sfera più intima dell’individuo, in pratica il diritto all’. Quella sentenza annullava molte leggi statali proibizioniste. Sulla portata liberale di quella sentenza la società americana si è divisa per quasi mezzo secolo: da una parte i ...

reportrai3 : Nel nostro paese le iscrizioni all’università sono in calo, e una volta formati i nostri talenti la maggior parte p… - emenietti : credo non ci sia azienda privata tecnologica più bistrattata di huawei dal governo degli stati uniti, nella storia… - chetempochefa : 'Mia moglie ha avuto una leucemia e ha fatto un trapianto di midollo. Adesso sta meglio e ho speso zero, negli Stat… -