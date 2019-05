Perché il salario minimo è solo uno slogan

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Nei rilanci da campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha effettuato, giorni fa, una nuova puntata sul tavolo di uno dei suoi giochi preferiti: ildi legge.Questa volta le fiches sono state lanciate su una non meglio precisata proposta dieuropeo. Fatto sta che, prima di discutere un argomento, bisognerebbe conoscerlo e analizzarne le implicazioni.In realtà, l’argomento non è, almeno in parte, nuovo. Nella Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sui lavoratori distaccati in altri Paesi dell’Unione, erano state inserite tutele sui minimi salariali. Questo, senza che venissero stabilite soglie ma obbligando le imprese a garantire retribuzioni adeguate ai propri addetti distaccati.Il 15 maggio 2014, la Direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio ha regolato ulteriormente la ...

