Monterotondo | Deborah non si dà pace e torna in libertà | ' Perdonami papà | non volevo'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Non è più agli arresti domiciliari: èta in, secondo quanto disposto dalla procura di Tivoli. Ciononostante,Sciacquatori, 19 anni, non si dàper quello che è successo. "Nonche accadesse, non doveva succedere. Sono distrutta, adesso non mi importa più di niente", ripete fuori di sé da tre giorni e ha ribadito con grande sincerità agli inquirenti che l'hanno interrogata. Domenica mattina ha ucciso suo padre Lorenzo Sciacquatori, ex pugile di 41 anni, dopo aver avuto una colluttazione con lui nell'androne di casa, una palazzina popolare in via Aldo Moro aScalo, paese alle porte di Roma. Voleva proteggere la madre e la nonna che quell'uomo violento in preda ad alcol e droga,to a casa alle cinque di mattina dopo una notte vagabonda, stava aggredendo, deciso a tutto. La ragazza, malgrado la giovane età, ha già sulle spalle il peso di ...

HuffPostItalia : Deborah è libera. Scarcerata la ragazza di Monterotondo: 'Eccesso legittima difesa' - redazioneiene : Deborah, dopo aver ucciso il padre violento a Monterotondo, è appena tornata libera: ecco la sua storia tragica e q… - Corriere : Deborah libera: legittima difesa «Papà perdonami, non volevo» -