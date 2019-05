Leak da hacker per Watch Dogs 3 | tanti i dettagli in vista dell’annuncio E3 2019

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) L'E3è ormai alle porte, e3 potrebbe essere tra i suoi illustri - e poligonali! - protagonisti. Mai svelato ufficialmente da "mamma" Ubisoft, il terzo capitolo della saga tuttae spionaggio potrebbe infatti fare capolino sul palco della fiera di videogiochi più attesa dell'anno, al via a giungo in quel di Los Angeles. I rumor sulla prossima incursione del franchise stanno rimbalzando tra i forum Reddit e NeoGAF nelle ultime ore: il terzo, stando ai, dovrebbe essere annunciato con un teaser il 24 maggio, per poi tornare a mostrarsi proprio nel corso della conferenza Ubisoft in occasione dell'Electronic Entertainment Expo, fissata per lunedì 10 giugno.Non solo, sempre dalla rete arrivano i primi presuntisulla trama e il setting più in generale di3, che si aggiungono a quelli delle passate settimane. Ambientato a Londra, il ...

OptiMagazine : Leak da hacker per #WatchDogs 3: tanti i dettagli in vista dell'annuncio #E32019 - patfumetto : RT @sonoclaudio: Questa settimana, parecchio materiale da leggere su #GuerrediRete, la #newsletter di notizie #cyber, di @carolafrediani: v… - carolafrediani : RT @sonoclaudio: Questa settimana, parecchio materiale da leggere su #GuerrediRete, la #newsletter di notizie #cyber, di @carolafrediani: v… -