Governo | Renzi attacca Conte | “Indegno di rappresentare il paese Per colpa sua non

"L'Italia non conta più una cippa". Il Governo visto da Matteo Renzi : “L’Italia non conta più una cippa. Giuseppe Conte è un disastro. Un uomo che sta svilendo il ruolo di presidente del Consiglio dei ministri della terza economia europea, con la connivenza di certa stampa”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di un comizio elettorale in vista delle elezioni europee a Milano, a cui partecipa anche Carlo Calenda.Il presidente del Consiglio “che riduce la politica estera a un ...

Matteo Renzi - Senaldi svela il piano di guerra dell'ex premier contro sinistra e Governo : È cocciuto come un mulo e ama vendicarsi, anche quando non gli converrebbe. Questi sono i due pregi di Matteo Renzi. In molti si sono convinti che l' uomo non voglia andare a elezioni presto perché perderebbe molto del proprio potere, visto che i parlamentari del Pd devono il seggo a lui, che li ha

Di Maio : "Governo avanti per 4 anniPd? Per carità - è ancora renziano" : "Noi vogliamo andare avanti con questo governo. Anzi le dico chiaramente che per quanto mi riguarda questo governo andra' avanti per altri quattro anni. Su questo non ci sono dubbi. E' fondamentale abbassare i toni e concentrarsi sulle cose da fare. Sono tante e vanno fatte insieme, in maniera responsabile" Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi : "Se cade il Governo solo elezioni - non c'è un piano B" : “Se cade il governo, fermo restando le prerogative di Mattarella, sono d’accordo con Zingaretti che non c’è un piano B per il futuro esecutivo”, alternativo alle elezioni. È la convinzione di Matteo Renzi, che ha risposto sul tema ai giornalisti a margine di un evento elettorale a Roma.Il senatore Pd ed ex premier ha ribadito di essere “orgoglioso di non aver fatto l’accordo sulla base delle ...

I 5 Stelle : «Salvini pugile suonato - arrogante come Renzi : sì agli aiuti alla famiglia o il Governo rischia» : Il Movimento attacca, duramente, Salvini, ormai su tutto: dai migranti al caso Rixi, dal futuro dell’Unione europea alle assenze al ministero

Governo - Salvini insiste : “C’è nostalgia della sinistra? Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Governo - Salvini insiste : “Se qualcuno ha nostalgia della sinistra lo dica. Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Agguato a Napoli - Renzi contro Salvini : “Pagliacciate in piazza tutto il giorno - si dimetta e il Governo trovi il sostituto” : Dopo la sparatoria avvenuta a Napoli in cui è rimasta ferita una bambina di quattro anni, anche il senatore del Pd, Matteo Renzi, si unisce al coro di chi chiede maggiore sicurezza al ministro dell’Interno: “Salvini ha il diritto di farsi selfie e di fare comizi tutto il giorno, ma a quel punto si dimetta”. L'articolo Agguato a Napoli, Renzi contro Salvini: “Pagliacciate in piazza tutto il giorno, si dimetta e il governo ...

Scuola - intesa Governo-sindacati e sciopero sospeso : ecco le parole di Matteo Renzi : L’intesa tra Governo e sindacati sui problemi della Scuola e la conseguente revoca dello sciopero del prossimo 17 maggio è stata accolta in maniera ‘tiepida’, per non dire ‘fredda’ dal personale scolastico, ormai abituato ai voltafaccia politici degli ultimi anni. Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, con la ‘montagna che ha partorito un topolino, o per meglio dire, un’elemosina’, la maggior ...

SCUOLA - ACCORDO SINDACATO-Governo : NIENTE SCIOPERO/ Ira Pd - Renzi all'attacco : SCUOLA, ACCORDO trovato fra il governo e i sindacati: i dettagli, Conte 'aumenti stipendi docenti'. Revocato SCIOPERO 17 maggio: sigle Pa rilanciano

Salvini : 'Governo lavori - basta polemiche'. Il M5s : 'Lega su Siri come Renzi con Boschi' : Ancora scintille tra due alleati dopo il rocambolesco Cdm di ieri sul decreto Crescita con l'accordo a metà sul salva-Roma. Di Maio annuncia battaglia in Parlamento sulle dimissioni del ...

Matteo Renzi : “Radio Radicale chiude per un Crimi qualsiasi - Governo del cambiamento meschino” : Nella sua enews il senatore del Pd Matteo Renzi, nel giorno del lutto per il giornalista radiofonico Massimo Bordin, esprime la sua solidarietà ai giornalisti di Radio Radicale: "L'idea che debba chiudere per colpa di un Vito Crimi qualsiasi dimostra quanto sia meschino il governo del cambiamento".Continua a leggere

Eugenio Scalfari - delirio politico : "Governo Salvini-Renzi. E Luigi Di Maio..." : Posto che "Salvini, a quanto sembra, non si fida molto di Di Maio" e che Di Maio potrebbe "aprire una tresca con il Pd per capovolgere in questo modo la sua posizione politica con un partito che pure essendo in fase di rilancio non riuscirebbe a superarlo", secondo Eugenio Scalfari il vicepremier le

Def - Renzi : “Governo mette le mani in tasca agli italiani. Flat tax non esiste - aumenteranno tasse e Iva. Una sceneggiata” : “Altro che Flat tax, non esiste. Dovranno decidere se fare una patrimoniale o aumentare l’Iva”. Ad attaccare il governo Conte è Matteo Renzi, nel corso della presentazione a Roma del suo libro ‘Un’altra strada”. “Hanno già deciso di metterci le mani in tasca. Quello che hanno già preso, vedi le pensioni, è solo l’acconto”, ha continuato. “Aumentano le tasse e il debito, vanno giù il Pil ...