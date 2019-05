ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) “Cari giornalisti, per amore delnon fate spoiler, non rivelate il finale”, firmato Quentin. Solo al sovrano di Hollywood sono concesse certe licenze, come l’introduzione alla visione per la stampa con lettura della lettera anti-spoiler. Visioni precedute da ore di coda proporzionali al colore (priorità) del badge, con giornalisti e critici pazientemente accatastati fuori dalla sala Debussy, alcuni raggruppati come gli hippie del film (spoiler alert!) a mangiare panini raffazzonati: mancavano solo i falò. All’apertura delle porte delsi è sentito un boato, come quando viene suonata la prima nota d’accordo degli strumenti della band attesa da mesi allo stadio, qualunque stadio del mondo: peril tifo è da stadio. La lunga premessa vale la lunga visione del suo Oncea Time… in Hollywood, uno dei più poderosi, pirotecnici e ...

FQMagazineit : Cannes, in scena “Once Upon a Time…” di Tarantino. Poderoso omaggio al cinema dei generi di Hollywood - Cascavel47 : Cannes, in scena “Once Upon a Time…” di Tarantino. Poderoso omaggio al cinema dei generi di Hollywood… - paoloigna1 : RT @ytali_: Presentato a #Cannes #QueSeaLey di Juan Solanas, sulla questione dell'#aborto che ha diviso l'#Argentina. Un documentario 'al c… -