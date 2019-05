Traffico Roma del 20-05-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDI’ 20 MAGGIOORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TREA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E FIORENTINI, VERSO IL CENTRO.IN PROGRESSIVO AUMENTO ANCHE LUNGO LE STRADE PIU’ IMPORTANTI. COME DI CONSUETO CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE E SULLA PONTINA TRA CASTELNO E VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO AL VIA DA OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE. RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO. In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia code tra Viadotto Giubileo del 2000 e via Giuseppe Fabbroni > Centro #luceverde - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Orvieto (Km 451,4) e A1 Svincolo Attigliano (K… - VAIstradeanas : 07:32 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h -