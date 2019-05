Sicurezza bis | ira di Conte su Giorgetti | allusioni inaccettabili sulla mia imparzialità

Migranti - nuovo appello Onu : “Italia blocchi decreto Sicurezza bis di Salvini - criminalizza ong” : Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per il decreto sicurezza bis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale".Continua a leggere

Onu conferma : bloccare dl Sicurezza bis : 12.20 L'Onu conferma la posizione espressa nella lettera inviata all'Italia sul decreto sicurezza bis,invitando "il governo a bloccarlo". In una nota gli esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra"condannano la bozza di decreto" proposta da Salvini", che prevede "multe per chi soccorre migranti e rifugiati in mare". Ieri Di Maio aveva definito"preventive" le critiche dell'Onu,mentre Salvini alla richiesta di ritirare il dl ...

Migranti - Di Maio : surreale commento Onu su dl Sicurezza bis prima del Cdm : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio commenta le critiche dell'alto commissario Onu per i diritti umani sul decreto Sicurezza bis: "A me sembra surreale che l'Onu commenti un decreto che non abbiamo ancora discusso in Consiglio dei Ministri e che io neanche ho letto nel suo testo ufficiale, da vice presidente del Consiglio", dice Di Maio. "È ancora allo studio dei tecnici che lo stanno vagliando in pre-consiglio e lo ...

Onu - lettera al Governo : "Il Decreto Sicurezza bis viola i diritti umani" : "Ci sono fondate ragioni per ritenere che le direttive del Governo italiano" su migranti e Ong costituiscano una grave violazione "delle convenzioni internazionali". Con una lettera di 11 pagine, firmata da Beatriz Balbin dell'Alto Commissariato per i diritti umani, l'Onu ha chiesto all'Italia di ritirare le direttive del Ministero dell'Interno sui salvataggi in mare e di non approvare il Decreto Sicurezza bis proposto da Salvini, con il ...