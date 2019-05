Salvini | navi pirata non devono più nuocere

Decreto sicurezza bis : fondi per i rimpatri e multe a navi Ong | Scontro Salvini -Toninelli : La Lega vuole portare il pacchetto sicurezza nel prossimo Consiglio dei ministri previsto per lunedì. E proprio sui tempi del provvedimento, si accende una nuova tensione tra Salvini e Toninelli, che teme di avere, con il Decreto , meno poteri.

Immigrazione : Salvini - per navi centri sociali porti italiani restano chiusi : Roma, 09 mag 20:19 -, Agenzia Nova, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce la linea politica sui porti e afferma: "Un conto è una nave della Marina militare, che..., Rin,

Migranti : Bartolo - Pd - - ' Salvini vuole chiudere porti anche a navi militari - siamo al colmo' : Questa politica dell'odio non rappresenta la nostra gente. L'Italia bella è #senzapaura'. Così sui social network Pietro Bartolo , medico di Lampedusa e candidato da indipendente nelle liste del Pd-...

Migranti : Bartolo (Pd) - ' Salvini vuole chiudere porti anche a navi militari - siamo al colmo' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - " siamo al colmo. Salvini vuole chiudere i porti anche alle navi della Marina militare italiana, la cui colpa è quella di svolgere con competenza e professionalità il proprio lavoro. Pur di raccattare qualche like si vuole costringere un equipaggio a vagabondare nel Medi

I bestseller di Amazon? Il libro su Salvini e quelli per diventare "Navigator" : Fabio Franchini Nella top ten della piattaforma di e-commerce romanzi d'amore, ma soprattutto due manuali per diventare un "navigator" e "Io sono Matteo Salvini" Se vi foste mai chiesti quali fossero i primi dieci libri venduti in Italia su Amazon, ecco a voi la risposta. Ma la top ten potrebbe lasciarvi sorpresi e strapparvi un (amaro?) sorriso. Già, perché andando sulla pagina dedicata alla classifica della piattaforma di ...