Corriere : L'Onu conferma: «L'Italia blocchi il decreto sicurezza bis» - TelevideoRai101 : Onu conferma:bloccare dl sicurezza bis - TorinoxArturo : RT @Corriere: L'Onu conferma: «L'Italia blocchi il decreto sicurezza bis» -

L'Onula posizione espressa nella lettera inviata all'Italia sul decretobis,invitando "il governo a bloccarlo". In una nota gli esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra"condannano la bozza di decreto" proposta da Salvini", che prevede "multe per chi soccorre migranti e rifugiati in mare". Ieri Di Maio aveva definito"preventive" le critiche dell'Onu,mentre Salvini alla richiesta di ritirare il dlha risposto:"E' da scherzi a parte".(Di lunedì 20 maggio 2019)