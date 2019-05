Occhiali Epson Moverio Bt30c | la realtà aumentata pronta all’uso

wired

(Di lunedì 20 maggio 2019) (Foto:) Glisono la dimostrazione che lapuò essere sfruttata in modo finalmente più confortevole, con un vero e proprio plug and play senza dover passare da adattatori o altri componenti che fungono da tramite. Questi gadget si possono infatti collegare al volo su smartphone Android così come su computer Windows tramite l’interfaccia universale usb type-c e non richiedono il classico scatolotto visto ad esempio su altriusciti in passato (i primi, Bt-100, nel 2011, ben prima dei Google Glass o Microsoft Hololens). Si inserisce lo spinotto e si sarà subito pronti a fruire dei contenuti in. Gli schermi sono di tipo oled, lavorano a 30Hz e offrono un angolo visivo non esagerato 23 gradi, tuttavia riproducono immagini che si stagliano nitide e ben definite su una diagonale virtuale fino a 80 pollici (5 ...

