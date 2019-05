Nave saudita con armi attracca a Genova | fermo il carico per la protesta dei portuali

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Porti chiusi alla guerra, porti aperti ai migranti”. È una delle scritte che compare sugli striscioni del porto didove, da poche ore, èta lacargo Bahri Yambu, battente bandieraa carica di. Il timore deigenovesi è che siano destinate alla guerra in Yemen. Per questo motivo la Filt-Cgli ha deciso di bloccare le operazioni didi materiale che potrebbe essere utilizzato per scopi bellici. Secondo quanto assicurato dalle istituzioni non dovrebbe caricare materiale di questo genere, ma solo merci varie. Tra queste, però, ci sarebbe anche un maxi-generatore che ha portato all’inasprimento della. A sostenere i lavoratori in agitazione, un gruppo di pacifisti.Una delle ipotesi è trasferire al porto di La Spezia, via terra, il materiale che asi rifiutano di ...

petergomezblog : Nave saudita carica di armi a Genova Portuali annunciano le proteste: ‘Non deve attraccare, problema per la città’ - fattoquotidiano : LA FRASE DEL FQ DI OGGI Stoppata a Le Havre e Genova, la nave delle armi tenta di deviare a La Spezia per caricare… - LiaQuartapelle : E della nave saudita che oggi a Spezia carica cannoni per la guerra in #Yemen non dite niente? Perché non votiamo… -