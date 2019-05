Google rompe con Huawei | Adoc | “Rischio di pesanti ripercussioni sui consumatori”

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) “La decisione didi ritirare la licenza d’uso del sistema operativo Android sui prodotti, che perderebbero così anche l’accesso alPlay Store e a tutte le applicazioni della stessa, rischia di danneggiare gravemente i consumatori. L’Italia in particolare, dato che è il primo Paese in Europa per numero di smartphone e tabletvenduti, rischia di subire le conseguenze più“: questo il commento di– Associazione Difesa Orientamento Consumatori, sulla decisione di. “Seguiamo con preoccupazione la lotta commerciale tra, a pagarne le spese saranno, come sempre, i consumatori – spiega Roberto Tascini, Presidente dell’– inibire la possibilità di aggiornare il sistema operativo e, conseguentemente, l’utilizzo di app essenziali e estremamente diffuse come, ad esempio, Gmail, ...

Agenzia_Ansa : Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump, stop agli aggiornamenti Android - Agenzia_Ansa : Dopo il bando di #Trump a #Huawei, BiG assicura che #Google Play continuerà a funzionare sui dispositivi esistenti.… - cristinafalasch : RT @Agenzia_Ansa: Dopo il bando di #Trump a #Huawei, BiG assicura che #Google Play continuerà a funzionare sui dispositivi esistenti. #ANS… -