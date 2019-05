Francesca De Andrè sta male per Giorgio D' Urso | ' Non merita | non dargliela vinta'

Lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De André al Grande Fratello : Perché Francesca De André e Cristiano Malgioglio hanno litigato al Grande Fratello 16 Serata complicata al Grande Fratello 16 per Francesca De André. Dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato Giorgio e aver bisticciato di nuovo con Martina, l’opinionista di Barbara d’Urso ha avuto una Lite furiosa con Cristiano Malgioglio. Tutto è partito la scorsa […] L'articolo Lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De André al Grande ...

Francesca De André disperata al Gf - Gennaro spiazza : l’affondo di Iva Zanicchi : Grande Fratello, Francesca De André scopre in diretta il tradimento del fidanzato Giorgio: l’incontro con la sorella L’ultima puntata del Gf non è stata di certo facile per Francesca De André. La ragazza ha infatti scoperto stasera non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio ma, come se non bastasse, è stata messa al […] L'articolo Francesca De André disperata al Gf, Gennaro spiazza: l’affondo di Iva Zanicchi ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano il ragazzo.Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale Giorgio è ritratto in compagnia di una mora ...

GF16 - Francesca De Andrè crisi nella casa dopo aver scoperto del suo ex (VIDEO) : Grande Fratello 16, Francesca De Andrè scopre di essere stata tradita e subito dopo lasciata entra in crisi di nervi Inizia male la serata per Francesca De André. La puntata del Grande Fratello 16 inizia subito con le immagini del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, mostrate prima a Gennaro Lillio poi alla stessa Francesca. Foto … Continue reading GF16, Francesca De Andrè crisi nella casa dopo aver scoperto del suo ex (VIDEO) at ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano Giorgio Tambellini. Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale è ritratto Giorgio in compagnia di ...

Francesca De André piange al GF : “Giorgio è un codardo - deve sparire!” : Francesca De André al GF scopre il tradimento di Giorgio e scoppia in lacrime Pare essere il Grande Fratello di Francesca De André, quello che va in onda ogni lunedì sera su Canale 5. Anche questa sera Barbara d’Urso ha dedicato una parte considerevole del programma a lei e a ciò che è successo al di fuori della casa più spiata d’Italia: Giorgio Tambellini è stato paparazzato con una misteriosa mora e come se non bastasse si è ...

Francesca De Andrè è stata lasciata dal fidanzato e spuntano le foto del tradimento : Non c'è pace per Francesca De Andrè all'interno della casa del Grande Fratello 16. Chi ha seguito le varie puntate del reality show condotto da Barbara D'Urso sa bene che nei giorni scorsi la De Andrè ha dovuto fare i conti con le foto del presunto tradimento da parte del fidanzato Giorgio. Quest'ultimo poi è intervenuto all'interno della casa più spiata d'Italia per chiarire la sua posizione e smentire così il tradimento. Tuttavia questa ...

Grande Fratello 2019 - settima puntata in diretta : Giorgio ha lasciato Francesca De Andrè : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 arriva alla settima puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della settima puntata 21.41: Anteprima con il sommario della ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè umiliata : dopo le corna - il fidanzato la molla in pubblico : Finisce nel peggiore dei modi la storia tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. La nipote del Grande Fabrizio De Andrè ha scoperto le corna in diretta al Grande Fratello: lei nella casa e il suo fidanzato, fuori, tra le braccia prima di una bionda e poi, ultima bomba di Barbara D'Urso, di una m

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè scaricata da Giorgio su Instagram : «Abbiamo sbagliato entrambi» : A poche ore dalla diretta della settimana puntata del Grande Fratello 2019, Giorgio Tambellini ha lasciato Francesca De André via Instagram: «Abbiamo sbagliate entrambi,...

GF16 - Francesca De Andrè tradita ma non solo - adesso è sola : Grande Fratello 16, Francesca De Andrè disse durante una lite con Mila: “A me non mi BUTTINO via gli uomini… mi cercano”, purtroppo oggi la De Andrè scoprirà che oltre al tradimento è stata anche scaricata Arriva come un fulmine a ciel sereno, la dichiarazione di Giorgio Tambellini direttamente dal proprio profilo social. Dopo lo … Continue reading GF16, Francesca De Andrè tradita ma non solo, adesso è sola at ...

Grande Fratello 16 - Giorgio Tambellini lascia la fidanzata Francesca De André : il post su Instagram : A poche ore dall'inizio della nuova puntata serale del Grande Fratello 16, Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De André, ha condiviso un clamoroso post sul proprio profilo ufficiale Instagram con il quale ha annunciato l'intenzione di prendersi una pausa dalla relazione con la sua fidanzata.Come già sappiamo, in questi giorni, sono spuntate nuove foto di Giorgio Tambellini in compagnia di un'altra ragazza, Francesca Gottardi; poche ...

Al Grande Fratello Gennaro Lillio si dichiara a Francesca De André : Che tra Gennaro Lillio e Francesca De André l'attrazione sia alle stelle è noto a tutti: il ragazzo durante un confessionale ha confidato al Grande Fratello che se lei non fosse fidanzata la bacerebbe. Francesca De André e Gennario Lillio potrebbero essere a un passo dall'iniziare una love story. Il modello napoletano non ha mai negato il suo interesse nei confronti della nipote di Faber ma ha sempre rispettato la relazione che la ragazza ha ...

Il fidanzato di Francesca De André chiede una pausa di riflessione : Giorgio Tambellini chiede una pausa di riflessione a Francesca De André Nuovo e inaspettato risvolto nella storia d’amore tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. A una settimana dal confronto al Grande Fratello 16 e dopo le foto che immortalano il toscano con una mora misteriosa, il ragazzo ha pubblicamente chiesto una pausa di riflessione […] L'articolo Il fidanzato di Francesca De André chiede una pausa di riflessione proviene ...