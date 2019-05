False Flag | dal 21 maggio arriva la seconda stagione su FOX

dituttounpop

(Di lunedì 20 maggio 2019)torna su FOX dal 21con i nuovi episodi dellaladi, dal 21alle 22 su Fox (Sky, 112) senza essere un remake internazionale, ma una delle serie tv thriller dir successo della tv israeliana, venduta in tutto il mondo.Tra attentati, servizi segreti e misteri ci sono due donne dietro al ritorno della serie tv. “” è il frutto dell’incontro tra la produttrice Maria Feldman e la sceneggiatrice Leora Kamenetzky.2, la tramaLa storia ci riporta sempre come protagonista l’investigatore israeliano Ethan Kopel che sarà al centro di una nuova indagine: è stato chiamato a risolvere un apparente caso di attacco terroristico anche se, nulla è come sembra. Durante l’inaugurazione del nuovo oleodotto tra Israele e Turchia un’esplosione uccide vari funzionari del governo e ...

