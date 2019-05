Eutanasia | fine delle cure per Lambert | “è uno scandalo assoluto non hanno neppure potuto

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Vicina ad un epilogo, la storia di Vincentinfatti è iniziata – all’ospedale universitario di Reims in Francia – la procedura per metterealledel paziente 42enne tetraplegico e da 10 anni risiede in stato vegetativo, diventato il simbolo del dibattito sull’. La notizia proviene da uno dei legali dei genitori di, i quali oggi dovevano presentare due ricorsi per bloccare la procedura medica. “E’ uno, nonbaciare loro figlio“, ha commentato l’avvocato Jean Paillot che rappresenta il padre e la madre di, due cattolici fermamente contrari all’interruzione dei trattamenti. La decisione era stata convalidata dal Consiglio di Stato alladi aprile. L‘interruzioneprevede, l’arrestomacchine per idratare e nutrire il paziente e una ...

