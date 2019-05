Diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione

fondazioneserono

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lesono molto frequentie possono colpire soggetti di entrambi i sessi e di tutte le età, anche se sono più frequenti nelle donne (il 10% sviluppa un disturbo alladurante la propria vita), e nell’età medio-avanzata. Frequente è il riscontro di alterazionie in più componentistessa famiglia. L’ ipotiroidismo, condizionequale lafunziona poco a causa di una tiroidite o è stata asportata dal chirurgo, colpisce circa il 5%italiana, con un impatto sulla salute e la qualità di vita che varia in relazione al grado di disfunzione e all’età e alla condizione del soggetto colpito, con una maggiore vulnerabilità e possibili maggiori danni se insorge in gravidanza o durante l’accrescimento. In particolare, l'ipotiroidismo congenito, che consiste in deficit dell'ormoneo presente già alla ...

DPCgov : Diffusione delle buone pratiche, lotta alle fake news: nella nostra comunicazione social possiamo contare su una co… - FabioMedda : @51fini Quindi il progresso culturale era l'aumento dei delinquenti, i ghetti degradati, lo sfruttamento nei campi,… - maddalena2471 : RT @juppemar: Da marchigiano d'origine sono vicino alla protesta dei lenzuoli bianchi dei terremotati di Umbria e Marche. Se poi hai il gov… -