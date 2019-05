Andiamo a 220 Video | poi il botto

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Vanni Zagnoli Escono dall'auto dopo l'incidente: travolti in mezzo all'Autosole Modena - Non li ha uccisi la follia, il delirio da onnipotenza, la voglia e magari il consumo di droga, ma lo choc. Lo choc dall'uscita di strada, ai 220 orari, sopravvivono allo schianto, escono sulla carreggiata, con il cuore a mille e la testa confusa, vengono falciati da una o più macchine. È una morte raccapricciante, persino casuale, poichè nel cuore della notte spesso l'Autosole è vuota, siamo freschi testimoni proprio di quel tratto. La strada infinita, al buio, è un invito a folleggiare, ad armeggiare con il telefonino, chi scrive racconta inqualsiasi cosa gli venga in mente, solo però a bassa velocità. I due invece inquadrano il cruscotto e si beano di essere ai 200, fra l'altro piove, il tergicristallo non su tutte le auto è perfetto. Le voci sono alterate: «Stiamo andando a ...

