Al via CdM con Dl sicurezza e famiglia

L'atteso Consiglio dei ministri comincia ora a Palazzo Chigi. La convocazione è arrivata per le ore 16. La riunione, che si preannuncia ad alta tensione per le polemiche tra i due alleati di governo, è stata anticipata rispetto all'orario previsto delle 20.30.Il premier è risentito perchè la sua imparzialità è stata messa in discussione dal sottosegretario leghista Giorgetti. All'ordine del giorno sia il decretobis, sia il decreto. Tra i punti all'esame del CdM anche il tema dell'autonomia.(Di lunedì 20 maggio 2019)