Milano | genitori urlano «negro di m » a un 13enne durante la partita di basket

Milano - la circolare della preside scatena la protesta dei genitori : “Sul registro entrate e uscite per il bagno” : “Al fine di tutelare il benessere psicofisico degli studenti, i docenti dovranno rilevarne quotidianamente per iscritto, su apposito modulo, allegato le uscite e i rientri per recarsi ai servizi igienici. Il modulo dovrà essere consegnato in segreteria al termine delle lezioni”. A scrivere queste tre righe di ordine di servizio diretto a tutti i docenti dell’istituto statale “Confalonieri” di Milano è la dirigente Luisa Martiniello. Il ...