Detenuto evade dal carcere Caccia all' uomo a Cosenza

Cosenza - Detenuto evade dal carcere. Caccia all’uomo con posti di blocco in tutta la città : Un detenuto è evaso dal carcere di Cosenza nella mattinata del 19 maggio. Secondo le prime notizie si tratta di un ragazzo di 20 anni, cittadino extracomunitario, arrivato nell’istituto penitenziario di Cosenza proprio stamani. L’evaso è vestito con un paio di pantaloncini e una maglietta. Il giovane è fuggito quando era nelle celle di sicurezza poste all’ingresso del carcere e quindi non era ancora entrato nella struttura interna dopo il ...

Brindisi - evade Detenuto foggiano in gita 'premio' a San Giovanni Rotondo : ricercato : Un singolare fatto di cronaca si è verificato sabato 27 aprile in Puglia, precisamente nei pressi di Taranto, dove un detenuto del carcere di Brindisi, un 30enne per la precisione, ha deciso di evadere. Secondo quanto riportano le testate giornalistiche locali online, Brindisi Report e Foggia Today, l'uomo si stava recando ad una gita 'premio' insieme ad altri detenuti. La meta prevista era il santuario di San Giovanni Rotondo, celebre struttura ...

Catania - Detenuto evade durante la sosta in autogrill. Preso e riportato in carcere : Una distrazione, l'attimo giusto per trovare una via di fuga e l'evasione per tornare in libertà. L'incredibile vicenda si è consumata in autostrada tra Catania e Messina. Gaetano Oglialoro, 41 anni, aveva appena assistito all'udienza al tribunale di Caltagirone. Secondo le disposizioni sarebbe dovuto rientrare nel carcere di Messina dove sta scontando la pena per una vicenda legata allo spaccio di stupefacenti. Nonostante fosse accompagnato ...

