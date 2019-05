Bimba di 9 anni muore cadendo dal quarto piano

Bimba di 9 anni muore cadendo da quarto piano : Una bambina di 9 anni, di origine cinese, e' morta oggi pomeriggio cadendo dal quarto piano di una palazzina di via Enrico Fermi, a Zingonia di Verdellino (Bergamo). Il dramma poco dopo le 15,30: vani i soccorsi per la piccola, caduta dal quarto piano della palazzina dove vive. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio e Zingonia che stanno ricostruendo l'accaduto.

Lo strano e incredibile caso della Bimba che divenne madre a 5 anni : Aveva appena 5 anni, 7 mesi e 21 giorni. E partorì. Sono passati ben 80 anni da quel 14 maggio del 1939 quando Lina Marcela Medina Vásquez de Jurado diede alla luce il piccolo Gerardo, con parto cesareo. Ma il caso della piccola peruviana, al di là dei risvolti più inquietanti, ancora oggi desta stupore e perplessità non solo tra la comunità scientifica. Com’è stato possibile? Chi era il padre? Siamo di fronte a una bufala? Sembrerebbe di no. ...

Regno Unito. Dramma in autostrada mentre vanno al mare : morta Bimba di 4 anni - madre paralizzata : Tragedia autostradale in Gran Bretagna: la vettura guidata dal papà di Darcy-May avrebbe effettuato una inversione a U dopo che l'uomo si era accorta di aver sbagliato strada. In quel momento è stata presa in pieno da una altra vettura. Nell’impatto la bimba di 4 anni ha perso la vita, mentre la mamma è rimasta paralizzata. Ferito gravemente anche il padre.Continua a leggere

Giovane chef padre di una Bimba di 2 anni si toglie la vita : “Era vittima di cyberbullismo” : Kenny Gregg, Giovane papà dell’Irlanda del Nord, si è tolto la vita all’inizio di gennaio. Sua madre lo ha trovato morto nel letto. La sorella di 25 anni ha lanciato una petizione in rete nella speranza di convincere il governo a fare di più per fermare il fenomeno del bullismo sui social media.

Pisa - Bimba di 6 anni cade dalla finestra di casa per inseguire il gatto : è in rianimazione : Una bimba di 6 anni di Pisa è caduta dalla finestra di casa, al primo piano di un palazzo in via dell’Omodarme: si è sporta per inseguire un gatto e ha perso l'equilibrio. Le sue condizioni sono gravi: l'ospedale Meyer di Firenze ha confermato che la piccola è ancora ricoverata in rianimazione ma che non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Mamma partorisce su un autobus Flixbus - per la Bimba viaggi gratis fino a 18 anni : Il bus era partito da Barcellona per arrivare a Bruxelles, ma in Francia c'è stata la fermata d'emergenza: una passeggera stava per partorire. Il lieto evento tra Parigi e Lille. Mamma e figlia stanno bene, e la piccola Zenep è stata omaggiata in modo speciale dalla compagnia low cost.Continua a leggere

Randagio salva la vita a una Bimba di 2 anni : i genitori lo adottano : Il cane ha difeso la bambina dall'attacco di un altro cane. Per questo, come riconoscimento, è stato adottato.

Strano odore dall’appartamento : in casa Bimba di 2 anni coi cadaveri dei genitori morti : L'allarme è scattato solo quando i vicini si sono lamentati di un intenso e sgradevole odore che proveniva dall'appartamento. Si teme che la bambina sia rimasta coi cadaveri in casa per almeno una settimana. La polizia crede che i genitori siano stati vittima di una overdose.

Violenza shock sulla scuolabus - Bimba disabile di 10 anni bloccata e aggredita a morsi : La piccola, che soffre di gravi problemi di sviluppo cognitivo, era bloccata e non poteva scappare dall'aggressione essendo seduta su un sediolino speciale fissato con le cinte. L'autista però non è intervenuto e solo al suo arrivo i genitori hanno scoperto le terribili ferite agli arti.Continua a leggere

Taranto - immigrato abusa di una Bimba di dieci anni portandola alla nevrosi : L'uomo lavorava come domestico in una famiglia di Taranto da molti anni, la famiglia dunque si fidava di lui. Fiducia, sfortunatamente malriposta, che ha portato all'abuso di una bambina di soli 10 anni. L'uomo arrestato è un cingalese di 54 anni, ora accusato di violenza su minore. Taranto, domestico violenta una bambina di 10 anni Le indagini sono partite a ottobre 2018 quando la madre della piccola, dopo aver notato delle attenzioni ...

