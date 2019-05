Vieri | “Alla Juve serve un tecnico che porti bel gioco Sulla volata Champions e su

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Bobo. L’ex attaccante dice la sua su vari argomenti: a partire dal divorzio tra lantus e Massimiliano Allegri: “Guidare lanon è semplice, c’è grande pressione, da quelle parti conta solo la vittoria.allora tanta esperienza. Comunque vorrei vedere lagiocare molto meglio. E non mi interessano sistemi o tattiche varie, da tifoso del calcio italiano vorrei qualcosa in più, perché quest’anno non mi sono divertito a veder giocare i bianconeri., Milan e Inter hanno il dovere di essere anche belle, lo impone la loro storia”. ESCLUSIVA – Laha scelto il sostituto Allegri, Alessio Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb: “sarà Simone Inzaghi” Sul possibile ritorno di Conte in Italia,dichiara: “Sarà un grandissimo acquisto per il nostro calcio, a prescindere ...

