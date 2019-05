Sovranisti a Milano tra cortei e striscioni

Salvini a Milano - la marcia dei leader Sovranisti : striscioni e contestazioni Live : Il leader della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile, da Porta Venezia al centro della città

Milano - Salvini e i Sovranisti in piazza. Sul palco anche Marine Le Pen e Geert Wilders : la diretta : I sovranisti europei si riuniscono a Milano per la manifestazione “Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa”. Il corteo da porta Venezia a piazza del Duomo, dove è allestito il palco, vedrà la partecipazione di centinaia di sindaci e amministratori della Lega da tutta Italia e partirà alle 15. Non è prevista, secondo quanto si apprende, la presenza nel corteo del leader leghista Matteo Salvini. La manifestazione in piazza del Duomo ...

Milano - Salvini riunisce i Sovranisti d’Europa (ma manca Le Pen) : “Confini e porti chiusi” : il videoracconto : “Vogliamo essere il primo gruppo, non vogliamo partecipare, vogliamo vincere”. Matteo Salvini lancia da Milano la campagna per le Europee insieme ai tedeschi dell’Afd, ai finlandesi del Finnis Party e ai danesi del Dansk Folkeparti. Punto centrale del programma sarà la difesa dei confini dell’Unione Europea: “Dobbiamo rafforzare i confini esterni e interni dell’Unione – dichiara Olli Kotro, del Finns Party finlandese – Schengen ha ...

Artisti di frontiera (Marcovinicio) - artisti anti-Sovranisti (Oleg Kulik e Ibrahim Mahama) - l’arte si fa politica. Ecco le anticipazioni di Mi-Art che parte domani. Arriva a Milano tutto il mondo dell’arte internazionale : È sempre Arrivato prima degli altri: alla Bocconi insegna “Gestione della crisi e dei processi di risanamento”. Il suo studio, fra i più importanti Italia, è specializzato in strategie fiscali e d’impresa. Alessandro Danovi, collezionista di originalissime sculture (sulla scrivania tiene d’occhio un gigantesco ovale in agata) ha trasformato gli ampi saloni neoclassici in “Studio Gallery”, il primo a inaugurare nella rutilante ...

