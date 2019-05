Precipita nel vano ascensore e muore

Verona - velivolo ultraleggero Precipita nell'Adige : due feriti : Un altro incidente aereo si è verificato in Veneto, precisamente nel veronese, dove questo pomeriggio, poco prima delle 17:00, un ultraleggero è precipitato nel fiume Adige, in località Settimo, che ricade nel comune di Pescantina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, in un primo momento si diceva che ci fossero quattro persone a bordo dell'ultraleggero in questione, ma adesso si è certi che a bordo c'erano solo due persone, il ...

Ultraleggero Precipita nel fiume Agide : due feriti : Ultraleggero precipita nel fiume Agide: due feriti E’ accaduto in località Settimo, nel comune di Pescantina. A differenza di quanto riportato in precedenza, non ci sarebbero passeggeri sbalzati fuori e sarebbero finiti in acqua e trasportati via dalla corrente Parole chiave: ...

Ultraleggero Precipita nel fiume Agide : quattro persone a bordo : Ultraleggero precipita nel fiume Agide: quattro persone a bordo E’ accaduto in località Settimo, nel comune di Pescantina. Due dei passeggeri sarebbero stati sbalzati fuori e sarebbero finiti in acqua e trasportati via dalla corrente Parole chiave: ...

New York - elicottero Precipita nel fiume Hudson : Un elicottero è precipitato nelle acque dell'Hudson River a New York. Lo rendono noto i vigili del fuoco. In azione i soccorsi. È successo intorno alle 14.25 ora locale...

Precipita elicottero nell’Hudson River a New York : Incidente a New York dove un elicottero è Precipitato nelle acque dell’Hudson River. Lo rendono noto i vigili del fuoco. In azione i soccorsi. L’elicottero caduto nelle acque dell’Hudson River a New York, non lontano dalla 12/ma Avenue di Manhattan, all’altezza della 34/ma strada, aveva a bordo solo il pilota che – affermano i media locali – sarebbe riuscito a fuggire dal velivolo che stava affondando. Le sue ...

Palermo retrocesso per illecito sportivo - il club rosanero Precipita nella C : Il Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il Palermo all'ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. Il club precipita in serie C. La societa' e' stata sanzionata per una serie di irregolarita' gestionali da parte di alcuni ex dirigenti. L'organismo ha dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti di Maurizio Zamparini, all'epoca dei fatti presidente ...

Fermo - Precipita dal balcone di casa e cade su un’auto parcheggiata nel condominio : è grave : Un uomo di settantasei anni è caduto dal balcone dell’appartamento in cui risiede a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo. A causa dei gravi traumi riportati cadendo su un’auto parcheggiata sotto il condominio è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.Continua a leggere

Marsala. Antennista Precipita dal tetto e muore : 33 anni fa suo papà morì nello stesso modo : La vittima è Giuseppe Laudicina, 56 anni. Nel 1986 la stessa sorte era capitata al padre, all'epoca anche lui 56enne. Col dramma di Marsala, sono ben 4 le vittime per incidenti sul lavoro in una sola giornata, quella di oggi 10 maggio.Continua a leggere

Lavorano sul tetto di una fabbrica e Precipitano : un morto e un ferito nel Napoletano : Un operaio è morto ed un altro è rimasto ferito a Sant'Antimo in un incidente sul lavoro. I due stavano lavorando sul tetto di una ex distilleria che è venuto giù facendo cadere i due. Sul posto si ...

Un elicottero dell’esercito venezuelano è Precipitato nel nord del paese : ci sono sette morti : Un elicottero dell’esercito venezuelano è precipitato ieri nelle montagne a nord di Caracas, la capitale del paese: i sette militari al suo interno sono morti. Al momento non sono note le cause dell’incidente e si sa solo che l’elicottero era

Neve a maggio - allerta sotto i 1.000 metri. Nella notte vento gelido e Precipitazioni anche a bassa quota : TRENTO/BELLUNO/BOLZANO . Torna la Neve e tornano le allerte soprattutto nell'area del bellunese già colpita duramente Nella scorsa settimana sia sul confine con Trentino e Alto Adige che sul Nevegal , ...

Florida - Boeing 737 esce fuori dalla pista e Precipita nel fiume : a bordo 143 passeggeri : Boeing 737 della Miami Air con a bordo 143 passeggeri, proveniente da Cuba, è uscito dalla pista ed è precipitato nel fiume St. Johns River a Jacksonville. Tra le cause, forse il maltempo forte delle ultime ore, che ha costretto il pilota ad un atterraggio d'emergenza. Tutti sono sopravvissuti, anche se ci sarebbero decine di feriti. Indaga la polizia.Continua a leggere

Controlla i lavori nella sua azienda - cede il tetto e Precipita : muore a 43 anni : Denis Borean, 43enne, voleva acquistare quel deposito. L'uomo è caduto da otto metri d'altezza, prima è finito sopra un condizionatore, poi è rovinato sul pavimento del capannone a Orcenico di Zoppola, in provincia di Udine. Era cosciente quando è stato soccorso dai colleghi di lavoro. Gli operai stavano procedendo ai lavori di manutenzione della copertura del deposito che intendeva acquistare. L’uomo era infatti salito sul tetto ...

Sull'elicottero per salutare un amico - manager 37enne Precipita e muore nel Mantovano : Stava sorvolando la zona industriale di , nel Mantovano, per salutare un amico. Ad un tratto il suo è andato in stallo, il rotore con le pale ha cominciato a perdere pezzi ed è precipitato su una ...