Onu | embargo su armi per fermare il conflitto in Libia Oltre 75 mila gli sfollati a

(Di sabato 18 maggio 2019) Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto a tutti i Paesi di mettere in atto unsullenei confronti della, sottolineando come prevenire la proliferazione dellesia importante per ridimensionare ilin corso e per ristabilire la stabilita' nel Paese. Gueterres ha espresso "profonda preoccupazione" per l'arrivo dianche dal mare, rimarcando che l'Ue ha esteso il mandato della missione navale ma ha ridotto la sua presenza nell'area.In un rapporto circolato ieri al Consiglio di sicurezza, Gueterres osserva - a quanto riferito - che le operazioni militari in atto insono rafforzate dal trasferimento dinel Paese, anche dal mare". Guterres ha fatto specifico riferimento all'applicazione di una risoluzione dello scorso giugno che autorizzava le autorita' marittime dell'Unione europea ad imporre unsulleal ...

