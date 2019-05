MotoGp – Petrucci in prima fila a Le Mans | Danilo ironico in Francia | “domani parto in

MotoGp – Marquez in pole nonostante la caduta - Petrucci felice - Miller stratega : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Le Mans : Marc Marquez si prende la pole position a Le Mans nonostante la caduta, Petrucci felice per il secondo posto, Miller sfrutta un super primo giro e chiude terzo: le parole dei piloti al parco chiuso Concluse le qualifiche sulla pista di Le Mans, il primo nome sulla griglia di partenza di domani è quello di Marc Marquez. Il pilota spagnolo, nonostante una caduta causata dalle difficili condizioni dell’asfalto bagnato, ha conquistato la ...

Danilo Petrucci - MotoGp GP Francia 2019 : “Finalmente una buona qualifica - ottima strategia con la squadra in condizioni difficili” : Le qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 si sono disputate in condizioni molto complesse ed hanno visto prevalere il solito Marc Marquez davanti ad un trio di Ducati capeggiato da Danilo Petrucci. Il nativo di Terni classe 1990 è subito sceso in pista nel Q2 con gomme da bagnato ed è riuscito a stampare un tempo molto competitivo all’inizio del run prima del peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per l’ex pilota di Ducati ...

MotoGp – L’incertezza di Danilo Petrucci : “caduta? Vi spiego cos’è successo. Marquez e Vinales troppo veloci” : Danilo Petrucci analizza la sua giornata odierna fra caduta e distacco da Marquez e Vinales, apparsi troppo veloci Un buon sesto posto ma anche una brutta caduta per Danilo Petrucci nelle Fp2 di Le Mans. Sul tracciato francese il pilota Ducati si è piazzato sesto, alle spalle del compagno di scuderia Dovizioso, facendo registrare però un sostanziale distacco da Vinales e Marquez, apparsi più veloci. Intervistato dopo le Fp2 da Sky Sport, ...

MotoGp - Fp2 del Gp di Francia : brutta caduta per Danilo Petrucci [VIDEO] : Danilo Petrucci è caduto nelle Fp2 del Gp di Francia ad inizio sessione: la Ducati ha motivato il tutto con un errore del pilota Danilo Petrucci non ha ancora trovato il feeling perfetto con la sua Ducati. Quest’oggi nelle Fp2 del Gp di Francia, una brutta caduta lo ha costretto al rientro ai box dopo pochi minuti dall’inizio della sessione. Durante una curva, l’anteriore di Petrucci si è chiusa provocando la caduta del ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Quartararo continua a stupire - Dovizioso e Petrucci lo braccano - Marquez 5° e Valentino Rossi 10° : Il francese Fabio Quartararo continua a stupire. Nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, il pilota della Petronas Yamaha SRT ha sciorinato una prestazione brillante, unico ad infrangere il muro dell’1’32” (1’31″986) e dimostrando di avere una grande confidenza con la M1. Il centauro transalpino, dopo la pole a Jerez de la Frontera (Spagna), ha fatto vedere di esserci anche ...

MotoGp - Risultato e classifica prove libere 1 GP Francia 2019 : Quartararo precede Dovizioso e Petrucci - Marquez 5° - Rossi 10° : Fabio Quartararo non ha ancora smaltito la rabbia di Jerez de la Frontera e sfreccia nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il padrone di casa, infatti, chiude con un tempo sontuoso, 1:31.986, lasciando alle sue spalle le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Quarto tempo per Maverick Vinales, quinto per Marc Marquez che, come sempre, non ha forzato, mentre è decimo Valentino Rossi che, nonostante ...

MotoGp - Danilo Petrucci col fiato sul collo : “quando guidi una Ducati ufficiale vogliono che lotti per il podio” : Danilo Petrucci ha parlato della sua esperienza in Ducati che per adesso non decolla, la questione contratto continua a tenere banco Danilo Petrucci in cerca di una sterzata per la sua stagione in MotoGp con la Ducati. Il pilota italiano sa bene che serve un cambio di rotta e lo cercherà sin dal Gp di Francia: “abbiamo analizzato i setup della moto, diversi aspetti mancati a Jerez e che potremmo utilizzare qui dove siamo stati veloci ...

MotoGp - buone sensazioni per Petrucci a Le Mans : “l’obiettivo è il podio - in Francia mi aspetto un passo avanti” : Il pilota ternano esprime le sue buone sensazioni per il Gp di Le Mans, chiuso l’anno scorso al secondo posto in sella alla Pramac Racing Il Gp di Le Mans rappresenta un appuntamento importante per Danilo Petrucci, che l’anno scorso riuscì a centrare un ottimo secondo posto in sella alla sua Pramac Racing. AFP/LaPresse Un grande biglietto da visita per il ternano che, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Ducati, ha ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Ducati senza il logo Mission Winnow. Dovizioso e Petrucci disegneranno le carene : La Ducati non potrà sfoggiare lo sponsor Mission Winnow sulle proprie carene in occasione del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 17-19 maggio. Le leggi transalpine, infatti, bloccano la presenza di riferimenti all’iniziativa legata a Phillip Morris per via delle restrizioni in merito alla pubblicità sul tabacco (era già successo alla Ferrari in occasione del GP Australia). A Le Mans, ...

MotoGp – Test Jerez - Petrucci soddisfatto : “niente ‘time attack’ - oggi passi in avanti su frenata e velocità in curva” : Danilo Petrucci soddisfatto del lavoro fatto con la sua Ducati nei Test di Jerez de la Frontera di quest’oggi: niente ‘time attack’ ma tanto lavoro su stabilità in frenata e velocità di percorrenza in curva All’indomani del GP di Spagna, il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Jerez de la Frontera per una giornata di Test collettivi. In condizioni meteo miti, con temperature intorno ai 20 gradi ...

MotoGp – Il rammarico di Petrucci a Jerez : “soddisfatto per la gara - ma volevo il podio” : Danilo Petrucci chiude al quinto posto il gp di Jerez: il pilota Ducati si rammarica per non aver raggiunto il podio, obiettivo possibile viste le buone prove del weekend precedente alla gara Dopo le buone prove nel weekend precedente alla gara, Danilo Petrucci ha chiuso solo in 5ª posizione il gp di Jerez. Non un brutto risultato, visti i problemi della Ducati sulla pista spagnola, ma prove libere e qualifiche avevano dato la sensazione ...

Ordine d’arrivo MotoGp - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

MotoGp – Petrucci soddisfatto a metà a Jerez : “sono fiducioso - ma una vibrazione improvvisa mi ha impedito di migliorare” : Danilo Petrucci soddisfatto a metà dopo le qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera: le parole del ternano della Ducati Il team Mission Winnow Ducati è sceso oggi in pista a Jerez (Spagna), teatro del quarto round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per la seconda giornata di prove. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno guadagnato l’accesso diretto alla seconda e decisiva sessione di qualifiche al termine della FP3 al mattino e ...

MotoGp - Jerez - Petrucci davanti nelle terze libere. Male Valentino Rossi : Jerez, Spagna, - Quarantuno millesimi separano Lorenzo da Valentino e costringeranno più tardi il pesarese alle Q1, le qualifiche dei peggiori. La terza sessione di libere sulla pista andalusa ha ...