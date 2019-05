gossipetv

(Di sabato 18 maggio 2019) Eurovision:in collegamento da Tel Aviv a Ladel grande debutto Sabato 18 maggiosi è esibirà sul palco dell’Eurovision Song Contest a Tel Aviv, in Israele, in rappresentanza dell’Italia. Un momento molto importante per il cantautore milanese di origini egiziane che, dopo il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo e l’immenso … L'articoloa Ladell’Eurovision: “Grande adrenalina” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Mahmood interviene a La Corrida prima dell’Eurovision: “Grande adrenalina” - SanremoAncheNoi : RT @MusicTvOfficial: Da domenica 12 maggio #QuellicheilCalcio si trasforma in “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia”, in onda dalle 14:00… - MusicTvOfficial : Da domenica 12 maggio #QuellicheilCalcio si trasforma in “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia”, in onda dalle 14… -