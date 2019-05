Anziano precipita in un vano ascensore e muore

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) E’to nel cabodi uno stabile che ospita attivita’ commerciali ed e’ morto. Vittima un ingegnere in pensione di 72 anni. La procura della Repubblica di Sciacca (Agrigento) ha aperto un’inchiesta. Il decesso e’ avvenuto nelle scorse ore all’interno di un edificio, alla periferia della citta’, che ospita alcune attivita’ commerciali. Stando alle prime ipotesi investigative, nel tentativo di raggiungere il piano superiore, dove si trova un negozio di elettrodomestici, l’uomo sarebbeto all’interno del, il cui ingresso avrebbe avuto un dislivello di almeno un metro e mezzo e di cui, evidentemente, la vittima non si e’ accorta. Il sostituto procuratore della Repubblica Cristian Del Turco ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. Al momento si procede contro ...

