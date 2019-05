Volley | in uscita il libro ' Chiamatemi ancora Anza'

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) A distdi tempo, da quel maledetto 25 ottobre 2018, cioè dal giorno della scomparsa della campionessa del mondo diSaranello, la Santelli editore ha annunciato la pubblicazione delautobiografico di Sara dal titolo “”, opera nata dalla voglia di raccontarsi a tutto tondo, in modo da far conoscere anche a chi non ha seguito in passato la sua splendida carriera, fatta di successi e sfide che l'hanno messa a dura prova. La carriera di Sara Saranello nasce il 30 luglio del 1980 a San Donà di Piave e, dopo gli esordi nelle formazioni giovanili della societàSalgareda, esordiscegiovanissima come professionista nel 1995, in serie A2 con ilLatisana. In seguito Novara (per dieci stagioni) e Villa Cortese sono le sue squadre. Nel 2013, quando è a giocare all'estero, per la precisione a Baku in Azerbaijan, viene colpita da ...

