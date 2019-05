Silvio Berlusconi tenta Matteo Salvini: “Molti della Lega vogliono un governo di centrodestra” (Di venerdì 17 maggio 2019) Dopo gli avvicinamenti degli ultimi tempi Silvio Berlusconi torna a tentare Matteo Salvini. Intervenendo a Mattino 5 il leader di Forza Italia ha spiegato: "Credo che Salvini si stia convincendo, credo che anche lui sia sulla buona strada per tornare con noi, siamo sicuri che molti dei suoi lo sono".



