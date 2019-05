Salvini contro Conte | Il premier non pensi di darmi ordini

Salvini contro i pm : "Volete fermarmi usando soldi pubblici - ora basta" : “Al tribunale dei ministri di Catania voglio dire che state usando male i soldi pubblici degli italiani. Il 99% dei magistrati italiani fa bene il suo lavoro, ma se c’è qualcuno che usa il denaro pubblico per fare politica e processare un ministro perchè blocca gli sbarchi questo non mi sta bene”. In diretta su facebook, Matteo Salvini attacca i magistrati di Catania rei a suo avviso di “usare il denaro ...

Salerno - inchiesta sugli autori dello striscione contro Matteo Salvini : "Turbativa elettorale" : La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo per lo striscione contro Matteo Salvini esposto su un balcone di un'abitazione, lo scorso 6 maggio, quando il ministro degli Interni ha fatto tappa in Campania nel corso del tour elettorale della Lega. "Questa Lega è una vergogna", recitava lo striscione

Papa Francesco - retroscena-Vaticano : "Perché non voglio stringere la mano a Salvini" - le mosse contro la Lega : Che a Papa Francesco non piacciano Matteo Salvini e le sue politiche non è certo un mistero. Molteplici gli interventi del Pontefice a favore dei migranti, soprattutto in questo periodo pre-elettorale. Una situazione fotografata dal titolo di un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano di venerdì 17

Spunta lenzuolo contro Salvini in zona Marconi : ‘Qui non ti vogliamo’ : Roma – Spunta anche a Roma, al quartiere Marconi, un lenzuolo contro Matteo Salvini. Dopo l’ondata di proteste che ha seguito il leader della Lega durante i suoi comizi lungo tutta l’Italia (solo due giorni fa a Campobasso le lenzuola di protesta erano piu’ di 200), anche da un balcone della capitale i cittadini si schierano contro il vicepremier. “Non ti vogliamo (pija er P-180 pe’ leva’ questo”, ...

La7 - Sgarbi a Formigli : “Fate trasmissione contro Salvini”. E il conduttore sbotta : “Smettila - sono due anni che non viene” : Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, su La7, Corrado Formigli è sbottato di fronte alle ripetute critiche di Sgarbi, che accusava il conduttore di aver fatto “tutta una trasmissione contro Salvini“. “Ma cosa dobbiamo fare? – si è sfogato Formigli – sono due anni che Salvini non mette piede nella nostra trasmissione. Ministro Salvini – è stato poi l’appello – venga qui così le facciamo ...

Fazzi : "Mi hanno arrestato per 40 minuti per uno striscione contro Salvini" : Umberto Fazzi, pensionato di 71 anni, è stato arrestato martedì 14 maggio dalla polizia a Carpi per aver fissato “lo striscione ‘canagliume fascista’ sul tetto di casa di amici”. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano l’ex operaio della Carpiplast racconta l’accaduto:“Mi hanno strattonato, non respiravo. E poi mi hanno lasciato ammanettato in piedi per 40 minuti”.L’uomo ha ...

PiazzaPulita - Laura Boldrini e il livore contro Matteo Salvini : sciacallata contro il "comiziante" : Laura Boldrini ancora una volta all'attacco di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno finisce nel mirino della fu presidenta a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. "Noi abbiamo un comiziante professionista, un serio comiziante" al ministero dell'Interno, premette la Boldrini, dil

Salvini a Napoli - scontri tra centri sociali e polizia davanti alla Prefettura : lanciata transenna contro gli agenti : Momenti di tensione in piazza del Plebiscito a Napoli tra attivisti dei centri sociali e forze dell’ordine, mentre in Prefettura si svolgeva la conferenza stampa del ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un gruppo di manifestanti, proveniente dal corteo che è partito alle 18 da largo Berlinguer con l’intenzione di raggiungere il palazzo della ...

Formigli contro Salvini : "Ha le fanfare ovunque. Piazzapulita unico programma dove non mette piede" (Video) : Se a Dritto e rovescio Matteo Salvini ha concesso due interviste a distanza di una settimana, c’è un programma dove il Ministro dell’Interno proprio non vuole andare. Parliamo di Piazzapulita, talk che il leader leghista evita appositamente dall’ottobre del 2017.Più volte in questo anno e mezzo Corrado Formigli ha rinnovato l’invito al vicepremier, ricevendo però sempre il due di picche. E così, quando giovedì sera Vittorio Sgarbi ha ...

Il governo teme tangentopoli e spread - cresce scontro Salvini-Di Maio : Al di la' dell'incomunicabilita' tra i vicepremier e degli scontri sui provvedimenti, nel governo e' scattato l'allarme per lo spread e per le inchieste giudiziarie. Non e' solo questione di campagna elettorale, a palazzo Chigi l'auspicio e' che dopo il 26 maggio possa ritornare uno spirito di collaborazione nell'esecutivo e nella maggioranza per portare avanti il lavoro compiuto finora. La convinzione nella sede del governo e' che non ci siano ...

«I terroni non dimenticano» - «Mai con Salvini» : tutti gli striscioni contro il ministro dell’Interno Le foto : Dopo Firenze anche a Napoli e a Campobasso va in scena la protesta contro il ministro dell’Interno: tutti gli striscioni esposti a finestre e balconi

Napoli - Salvini presiede il comitato per l'ordine pubblico : corteo contro il vicepremier : Il ministro dell'Interno è giunto in città. Attivisti e manifestanti avanzano verso il palazzo di governo per contestare il leader del Carroccio: "Questa Lega è una vergogna"

“Questa Lega è una vergogna - lo diceva anche Pino” - a Napoli lo striscione del fratello di Pino Daniele contro Salvini : anche Salvatore, fratello di Pino Daniele, partecipa alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, nel centro storico, ha esposto la scritta: “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. L'articolo “Questa Lega è una vergogna, lo diceva ...

