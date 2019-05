Napoli | Insigne in crescita | potrebbe essere in campo contro l’Inter

Il Mattino – Addio Insigne - l’Inter prepara l’offerta al Napoli : cosa mette Marotta sul piatto : Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli. Quella di domenica prossima contro l’ Inter potrebbe essere l’ ultima partita di Insigne con la maglia del Napoli. A lanciare l’ indiscrezione bomba è Il Mattino, nell’ edizione in edicola ieri mattina, che noi abbiamo riportato. A tal proposito, ...

Napoli - tutti insieme per la cena : applausi per Mertens e Insigne : La prima ad arrivare, come sempre, è lei. La splendida torta della pasticceria Blue Moon, il tocco finale pieno d?azzurro ad una serata che sa di saluti. Il Napoli si ritrova nel covo di...

De Laurentiis alla cena di fine anno : «Napoli - Insigne come Quagliarella» : «Stasera ringrazierò Ancelotti e la squadra, non era facile ricominciare dopo il ciclo di Sarri». Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Tv Luna, appena prima della cena...

Il Mattino – Napoli - rebus Insigne : sarà l’ultima volta al San Paolo? I suoi tormenti restano immutati… : Il Mattino – Napoli, rebus Insigne: rebus Insigne? Sembra non sia bastato l’ incontro chiarificatore a casa Ancelotti, alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e dello stesso Insigne, accompagnato dal suo potente procuratore Mino Raiola. Dopo alcuni giorni di distensione, culminati con tanto di gol su calcio di rigore, all’ ultimo minuto contro il Cagliari, ecco arrivare di nuovo la tempesta. Ad ...

Ancora un gol nel finale e il Napoli vince anche senza Insigne e Mertens (2-1 alla Spal) : Che finale di Spal-Napoli. Ancora una volta una rete degli azzurri nel finale. Sempre alla faccia di quelli che il Napoli fisicamente non sta bene. Una delle innumerevoli leggende metropolitane gonfiate dall’incompetenza e che asfissiano l’ambiente. E come lo scorso anno è stato un gol del terzino sinistro a risolvere la partita nel finale. La scorsa stagione ci pensò Ghoulam, di destro, quest’anno Mario Rui con una staffilata ...

Napoli : Ounas - Insigne e Mertens assenti contro la Spal : Ounas, Insigne e Mertens non prenderanno parte alla gara tra Napoli e Spal di domani alle ore 18: i dettagli Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le pesanti assenze di Ounas, Insigne e Mertens in vista della gara di domani alle 18 contro la Spal. “Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Spal a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domani ...

Radio Marte svela : “Insigne-Napoli : rinnovo di un solo anno - stipendio più basso. Le cifre dell’ingaggio” : Insigne e il nuovo contratto con il Napoli A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Raffaele Auriemma giornalista di Tuttosport, ha parlato della vicenda di Lorenzo Insigne, che sembra ormai destinato a restare in azzurro: “Si era detto, in maniera incredibile, che l’Atletico Madrid avesse presentato un’offerta al Napoli per Insigne. So che il DS dell’Atletico Madrid ancora ne parla in giro con gli operatori di ...

Napoli - dubbi su Insigne capitano : si candida Koulibaly : Napoli, dubbi su Insigne capitano: si candida Koulibaly Napoli Insigne Koulibaly| Qualche piccolo problema attorno alla figura di capitano del Napoli nelle ultime settimane si è scatenata. Dalla perdita di Hamsik alla voglia di Insigne di portare questo grande peso sulle spalle, tutto condito da un grosso scetticismo da parte dei tifosi del Napoli, e non solo. “Un vero capitano deve essere leader anche fuori dal campo, deve trasmette ...

De Laurentiis dà i voti al suo Napoli : bacchetta Insigne e punge le rivali dal “fatturato molto più alto” : Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’annata del suo Napoli ma anche del tanto agognato rinnovo contrattuale di capitan Insigne Aurelio De Laurentiis non è mai banale quando decide di intervenire con dichiarazioni sul suo Napoli e non solo. Anche ieri il patron del club partenopeo ha parlato al Corriere dello sport ha sollevato alcune questioni interessanti, sopratutto per quanto concerne il tanto discusso rinnovo di Insigne: “Lui ...

Mercato Napoli - De Laurentiis : “Decide tutto Giuntoli. Insigne? Se vuole rinnoviamo a vita” : Mercato Napoli, De Laurentiis: “Decide tutto Giuntoli. Insigne? Se vuole rinnoviamo a vita” Mercato Napoli De Laurentiis| Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Vi proponiamo alcuni stralci della intervista in questione: Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis “Siamo dietro alla Juventus? Ci siamo permessi di battere società che ...

Radio Marte – Pedullà : “Di Lorenzo interessa al Napoli - Insigne? Nessuno arriva a 100 mln” : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte rispondendo alle domande sul prossimo calciomercato degli azzurri. Le sue dichiarazioni: “Insigne? Non ci sono accordi sul rinnovo anche perchè credo che il rinnovo vada fatto dopo una stagione importante. Magari più avanti il Napoli deciderà di prolungare il contratto di Insigne, ma l’ingaggio dell’attaccante è già alto . Al momento non c’è un ...

Calciomercato - le strategie del Napoli : da Insigne a Lozano e Trippier : Dubbi, certezze e obiettivi. Così va il mercato. Anche quello del Napoli. Ufficialmente cominciato la scorsa settimana dopo l'aritmetico approdo in Champions e subito entrato nel vivo con l'incontro ...

Napoli - pronto il rinnovo di Insigne : contratto a vita ed ingaggio top : Come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, è pronto il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli : 'Se ne riparlerà a fine stagione, probabilmente, agli inizi di giugno. Raiola punterà ad allungare l'accordo fino al 2024 con un robusto ...