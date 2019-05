Luca Onestini | Non mi invitano al GF perché sono scomodo

Luca Onestini presto papà? Lui non smentisce la gravidanza di Ivana - : Luana Rosato Luca Onestini, ospite di Mattino Cinque, non ha smentito la notizia riguardante la presunta gravidanza di Ivana Mrazova: le sue risposte elusive hanno fatto mormorare il web Nel giorno della festa della mamma, Luca Onestini ha pubblicato un tenero post in cui lasciava intendere che la fidanzata, Ivana Mrazova, potesse essere incinta. E’ stato l’hashtag usato dall’ex tronista di Uomini e Donne, “future mum”, a far pensare ...

Grande Fratello - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Luca Onestini - Ivana Mrazova è incinta? Arriva finalmente la risposta : Luca Onestini e Ivana Mrazova attendono un bambino? L’ex gieffino risponde a Mattino 5 Luca Onestini risponde finalmente alla domanda che si stanno ponendo molti fan: Ivana Mrazova è incinta? Un post condiviso dallo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha mandato i fan decisamente in tilt. Scendendo nel dettaglio, Luca ha pubblicato lo […] L'articolo Luca Onestini, Ivana Mrazova è incinta? Arriva finalmente la risposta proviene da ...

Luca Onestini sui social difende il fratello Gianmarco : I gieffini Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi dentro la casa del “GF” hanno avuto la visita di Edoardo Ercole, che qualche giorno fa Edoardo aveva dichiarato di aver ricevuto una voce stando alla quale, durante la loro esperienza come tentatori a “Temptation Island”, Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi. Edoardo Ercole si è anche rivolto con Gianmarco con questa frase: “Vuoi che tiro fuori il ...

GF16 - Cristian Imparato contro Luca Onestini : "Non giudicarmi - hai la vitiligine" : Dopo le accuse di Cristian Imparato rivolte a Gianmarco Onestini nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda proprio due giorni fa, arriva la replica di Luca, che difende il fratello spiegando sia un ragazzo di soli 22 anni ma dall'anima adulta, oltre che molto buona. Di questo vi avevamo già parlato proprio ieri, ma ciò che ancora non vi avevamo detto è che il diverbio non si sia arrestato all'ultima replica di Luca ...

Grande Fratello - Luca Onestini critica pesantemente il reality : "Un'edizione terrificante" : L'ex gieffino spiega il motivo per il quale non verrebbe invitato in puntata per difendere il Fratello.

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Perché non difendo Gianmarco nei programmi? Sono scomodo - con me la verità viene fuori subito..." : Ieri sera, durante la consueta puntata in prima serata del Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi hanno ricevuto la visita di Edoardo Ercole, noto per essere il figlio di Serena Grandi.Nei giorni scorsi, Edoardo Ercole aveva dichiarato di aver ricevuto una voce stando alla quale, durante la loro esperienza come tentatori a Temptation Island, Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi. Durante ...

Luca Onestini difende Gianmarco del GF e attacca Cristian Imparato : Grande Fratello, Gianmarco Onestini difeso dal fratello Luca: “Orgoglioso” Gianmarco Onestini, nell’ultima puntata del GF 2019, è finito nell’occhio del ciclone per la clamorosa rivelazione che ha fatto Cristian Imparato sul suo conto. Cosa ha detto quest’ultimo? Ha confessato che Gianmarco Onestini avrebbe preso in giro tempo fa Michael Terlizzi nel momento in cui gli ha messo la crema sulla schiena. In Casa è poi ...