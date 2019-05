I Gruppi per le schede di Google Chrome disponibili per tutti

OSTIA - OPERAZIONE CONTRO CLAN : 6 ARRESTI / Gruppi rivali si contendevano territorio : OSTIA, OPERAZIONE CONTRO i CLAN in corso: 6 ARRESTI. Due Gruppi rivali si fronteggiavano da tempo per il CONTROllo del territorio nell'attività di spaccio.

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2019 : il Roma Roller Team conquista la medaglia d’oro. Argento per i Sincro Roller nel Precision : Il Palalasport Giulio Bigi di Reggio Emilia sta ospitando questa settimana i Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla specialità dei Gruppi Show e Precision, primo importantissimo appuntamento internazionale della stagione 2019. Nella prima giornata di gare passata agli archivi, l’attenzione è stata focalizzata sul Precision Junior, valutato come ormai sappiamo con il nuovo sistema Rollart. Con grande sorpresa, ...

Sci alpino - come cambiano le squadre azzurre a livello di tecnici e Gruppi di atleti per la prossima stagione : Ci dovevano essere tanti cambiamenti, soprattutto a livello di staff tecnico, nelle squadre azzurre di sci alpino per la stagione 2019-2020, e tanti cambiamenti ci sono stati. Tanto per cominciare, sia nel settore maschile che in quello femminile scompare (definitivamente?) la carica di capoallenatore, sostituita da quella di direttore tecnico, sdoppiato per gli uomini, unico per le donne. La continuità rispetto alle passate stagioni è la figura ...

Notre-Dame - da Arnault a Pinault è gara di solidarietà : dai Gruppi del lusso 300 milioni per i restauri : Poco prima, Hidalgo aveva auspicato l'organizzazione di una « grande conferenza internazionale dei donatori » con « mecenati del mondo intero per raccogliere i fondi necessari al restauro ».

Prodotti dimagranti - multa da 1 milione a JuicePlus+. “Comandamenti ai venditori - Gruppi segreti ed esperienze non vere” : Capsule e pastiglie gommose composte da polveri di frutta e verdura, frullati e barrette da assumere in sostituzione dei pasti. Da un lato integratori alimentari e dall’altra “beveroni” per perdere peso. Con una vendita diretta multilivello raccontata sui canali social pubblici come mirabolante, non solo per la salute ma anche per il proprio benessere quotidiano con una vita meno stressante e a maggior contatto con la propria ...

Facebook : carte di credito rubate vendute nei Gruppi - critiche e disinformazione in Australia - Storie per i compleanni : Uno degli enti inglesi più interessati alla condotta di Facebook, il Department for Digital, Culture, Media and Sport , ha proposto, subito criticato dal The Institute of Economic Affairs che ha ...

Berlino - raccolta firme per nazionalizzare le case in mano a grandi Gruppi : “Stop agli aumenti indiscriminati degli affitti” : Socializzazione. Da questa parola parte la protesta che ha coinvolto oltre 40.000 persone sabato scorso a Berlino. Socializzazione che vale come sinonimo di nazionalizzazione. Si parla di case, quelle che alcuni gruppi di attivisti berlinesi vorrebbero riportare sotto il controllo pubblico per cercare di calmierare il prezzo degli affitti, che a Berlino negli ultimi anni hanno raggiunto dei picchi storici. Una campagna referendaria che punta ...

Vendita di dati - spam e phishing : su Facebook scoperti Gruppi di cybercrime : Hacker (Getty Images) Il team di cybersecurity Cisco Talos ha svelato la presenza di numerosi gruppi su Facebook, nei quali si celano utenti che scambiano informazioni su come ricavare denaro da una serie di comportamenti illeciti online. Le discussioni includono schemi per creare dei contenuti di phishing, il commercio hackerato di credenziali e i migliori metodi per creare spamming. Nonostante i nomi che palesavano le intenzioni del gruppo, ...

Cina - la raccolta di dati sensibili per sorvegliare i cittadini dà anche vantaggi competitivi ai Gruppi dell’hi tech : L’ossessione per la sorveglianza governativa e per la raccolta dati potrebbe involontariamente favorire l’ascesa di alcune aziende hi-tech cinesi a leader nazionali nei settori dell’intelligenza artificiale e della robotica. Secondo l’equity strategist di Credit Suisse Vincent Chan, “la Cina, grazie alla raccolta dati voluta dal governo, ha un vantaggio competitivo enorme rispetto ad altri paesi leader nel settore tecnologico”. Ad oggi, ...

A rilento l’aggiornamento per introdurre gli inviti coi Gruppi WhatsApp su iPhone oggi 4 aprile : Ci sono alcune importanti precisazioni che vanno aggiunte al nostro articolo di ieri, per quanto riguarda l'introduzione del sistema che prevedere inviti coi gruppi WhatsApp, almeno per quanto riguarda gli utenti che sono in possesso di un iPhone. Appena 24 ore fa, infatti, abbiamo evidenziato l'avvio della distribuzione della funzione senza che fosse necessario installare un nuovo aggiornamento dell'app, al punto che in questo frangente il team ...

WhatsApp - nuova funzione per evitare inviti a Gruppi indesiderati : L'applicazione di messaggistica ha iniziato a diffondere la funzione, attiva in tutto il mondo nel giro di alcune settimane, che consente di scegliere chi può invitarci in un gruppo: se "tutti", solo "i miei contatti" o "nessuno"

WhatsApp - d’ora in poi serve il permesso per inserire qualcuno nei Gruppi : (Foto: Venturebeat.com) WhatsApp sta per introdurre la novità forse più importante, fondamentale e richiesta di sempre: la richiesta di consenso prima di essere aggiunti a un gruppo. Potremo dunque dire addio per sempre alla pessima abitudine di creare gruppi WhatsApp per qualsiasi esigenza, all’interno dei quali si crea un vortice di perdizione tra meme, sfoghi, litigate e incommensurabili perdite di tempo. Con il prossimo aggiornamento di ...