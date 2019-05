Gioia Tauro | un gatto entra in classe | il bidello lo uccide a bastonate davanti ai bambini

Altro cambio al vertice per Lsct : Testi va a Gioia Tauro con Msc - arriva Cecilia Battistello : La Spezia - Antonio Testi lascia Lsct e il Golfo dei Poeti e al vertice del terminal spezzino siederà direttamente la numero uno del Gruppo Contship, Cecilia Battistello . La notizia è stata comunicata ...

Gioia Tauro - in porto portacontainer Msc Mirjam tra le più grandi al mondo : Ha attraccato all'alba di martedì 30 aprile a molo del porto di Gioia Tauro una delle portacontainer più grandi del mondo . Si tratta della Msc Mirjam della portata di 19.224 teu, 400 metri di lunghezza e 59 di larghezza, costruita nel 2016 nei cantieri Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, in Corea del Sud. "...

Incendio su una nave Msc nel porto di Gioia Tauro : evacuate le persone a bordo : Un Incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di una nave Msc ormeggiata nel porto di Gioia Tauro . Le fiamme hanno interessato la nave container, partendo da una cabina, forse partite da una utenza elettrica. Sul posto, dopo un primo intervento del personale a bordo della nave , sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Gioia Tauro e Palmi. Un componente dell’equipaggio è stato soccorso e trasportato in ...

Via della seta - Patriciello : "Grave errore escludere Gioia Tauro" - Tg RTC - : ... mentre si è preferito puntare su Genova probabilmente per ragioni di convenienza politica". Patriciello non ha nascosto le sue preoccupazioni anche rispetto al federalismo differenziato che, se ...